Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Đảm bảo đáp ứng kịp thời, tối ưu và hiệu quả nhu cầu nguồn vốn của công ty mẹ và tất cả công ty thành viên.

Trực tiếp chủ trì công tác tạo nguồn, đàm phán điều kiện tín dụng/hợp tác với ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính.

Giám sát và điều phối quá trình cung cấp và giải trình hồ sơ, quá trình giải ngân hạn mức và tái cấp hàng năm.

Cung cấp các phân tích và đề xuất chiến lược tài chính cho các dự án đầu tư/hợp tác đầu tư, M&A, Kế hoạch mở rộng thị trường, Kế hoạch phát triển mảng kinh doanh mới,...

Tham gia vào ban dự án để quản trị tài chính và hiệu quả kinh doanh, báo cáo và tham mưu các vấn đề tài chính trong quá trình ra quyết định của Ban lãnh đạo.

Nắm vững các phương pháp kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Có tư duy trong việc hoạch định, xây dựng các chỉ tiêu và biết chuyển đổi, tổng hợp, phân tích các thông tin từ ngôn ngữ chuyên môn sang ngôn ngử báo cáo dễ hiểu nhằm tham mưu cho lãnh đạo có quyết định đúng đắn.

Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán – tài chính.

Trình độ văn hoá: Đại học.

Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc;

Xét tăng lương định kỳ, thưởng xứng đáng theo năng lực;

Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng;

Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu, sinh nhật,…theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn;

Sinh nhật quý, party, Du lịch hằng năm.

