Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CONG TY TNHH TTD DESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 đường R, Lake view city, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế nội thất

Thực hiện bản vẽ thiết kế 3D chi tiết, chính xác.

Lựa chọn vật liệu, màu sắc, ánh sáng phù hợp với phong cách thiết kế và yêu cầu của khách hàng.

Phối hợp với bộ phận thiết kế triển khai bản vẽ thi công, phối hợp với đội ngũ thi công để đảm bảo chất lượng công trình.

Quản lý tiến độ và chi phí dự án.

Thường xuyên cập nhật xu hướng thiết kế nội thất mới.

Làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ.

Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo dự án.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế nội thất hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như AutoCAD, 3Ds Max, SketchUp, Photoshop...

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và tư duy không gian tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và trình bày ý tưởng.

Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Có kỹ năng quản lý công việc, quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự.

Tại CONG TY TNHH TTD DESIGNS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 18,000,000đ - 20,000,000đ.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, liên tục cải tiến.

Có cơ hội trở thành nhân sự chủ chốt của Công ty và hưởng các chính sách đãi ngộ hấp dẫn trong tương lai.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi từ Công ty: Bảo hiểm, ngày nghỉ phép, lễ, tết,

Thời giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00-17h, Thứ 7: 8h00-12h.

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CONG TY TNHH TTD DESIGNS

