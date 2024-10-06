Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý phòng thiết kế: Quản lý, hướng dẫn nhân viên, phân công công việc, đánh giá hiệu quả và đảm bảo tiến độ hoàn thành các sản phẩm. Đảm bảo chất lượng: Đảm bảo sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn chất lượng. Điều chỉnh quy trình: Tối ưu hóa quy trình thiết kế để đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Xử lý khiếu nại từ khách hàng: Trao đổi và xử lý các vấn đề khiếu nại đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Phát triển kỹ năng nhân viên: Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng thiết kế. Tối ưu luồng công việc: Hợp tác với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa quy trình làm việc. Nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/Đại học Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ thiết kế quy mô từ 5 người trở lên. Yêu cầu kỹ năng Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhân viên Giao tiếp tốt, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và thuyết phục, Khả năng xử lý xung đột và giải quyết vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp Có thẩm mỹ đánh giá các sản phẩm thiết kế

Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/Tháng Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN Thưởng về chất lượng sản phẩm Thưởng chỉ số khách hàng Thưởng xử lý khách hàng Thưởng theo hiệu quả KPIs. Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,... Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty Được hỗ trợ laptop làm việc công nghệ cao Đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

