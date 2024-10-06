Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý phòng thiết kế: Quản lý, hướng dẫn nhân viên, phân công công việc, đánh giá hiệu quả và đảm bảo tiến độ hoàn thành các sản phẩm. Đảm bảo chất lượng: Đảm bảo sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn chất lượng. Điều chỉnh quy trình: Tối ưu hóa quy trình thiết kế để đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Xử lý khiếu nại từ khách hàng: Trao đổi và xử lý các vấn đề khiếu nại đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Phát triển kỹ năng nhân viên: Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng thiết kế. Tối ưu luồng công việc: Hợp tác với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa quy trình làm việc. Nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc.
Quản lý phòng thiết kế: Quản lý, hướng dẫn nhân viên, phân công công việc, đánh giá hiệu quả và đảm bảo tiến độ hoàn thành các sản phẩm.
Quản lý phòng thiết kế:
Đảm bảo chất lượng: Đảm bảo sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn chất lượng.
Đảm bảo chất lượng:
Điều chỉnh quy trình: Tối ưu hóa quy trình thiết kế để đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất.
Điều chỉnh quy trình:
Xử lý khiếu nại từ khách hàng: Trao đổi và xử lý các vấn đề khiếu nại đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Xử lý khiếu nại từ khách hàng:
Phát triển kỹ năng nhân viên: Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng thiết kế.
Phát triển kỹ năng nhân viên:
Tối ưu luồng công việc: Hợp tác với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa quy trình làm việc.
Tối ưu luồng công việc:
Nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc.
Nhiệm vụ khác:

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/Đại học Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ thiết kế quy mô từ 5 người trở lên. Yêu cầu kỹ năng Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhân viên Giao tiếp tốt, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và thuyết phục, Khả năng xử lý xung đột và giải quyết vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp Có thẩm mỹ đánh giá các sản phẩm thiết kế
Trình độ: Cao đẳng/Đại học
Trình độ:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ thiết kế quy mô từ 5 người trở lên.
Kinh nghiệm:
Yêu cầu kỹ năng Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhân viên Giao tiếp tốt, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và thuyết phục, Khả năng xử lý xung đột và giải quyết vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp Có thẩm mỹ đánh giá các sản phẩm thiết kế
Yêu cầu kỹ năng
Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhân viên Giao tiếp tốt, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và thuyết phục, Khả năng xử lý xung đột và giải quyết vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp Có thẩm mỹ đánh giá các sản phẩm thiết kế
Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ
Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhân viên
Giao tiếp tốt, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và thuyết phục,
Khả năng xử lý xung đột và giải quyết vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp
Có thẩm mỹ đánh giá các sản phẩm thiết kế

Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì

Trong đó bao gồm:
Lương cơ bản: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/Tháng Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN Thưởng về chất lượng sản phẩm Thưởng chỉ số khách hàng Thưởng xử lý khách hàng Thưởng theo hiệu quả KPIs. Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,... Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty Được hỗ trợ laptop làm việc công nghệ cao Đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..
Lương cơ bản: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/Tháng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Thưởng về chất lượng sản phẩm
Thưởng chỉ số khách hàng
Thưởng xử lý khách hàng
Thưởng theo hiệu quả KPIs.
Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...
Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty
Được hỗ trợ laptop làm việc công nghệ cao
Đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện
Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 157/13/5 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

