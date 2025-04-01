Tuyển Truyền thông nội bộ Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm sản xuất và biên tập nội dung cho bản tin nội bộ định kỳ, đảm bảo xuất bản 3 số mỗi tuần.
Xây dựng và triển khai các tuyến bài truyền thông về nhịp đập kinh doanh, phản ánh chân thực \"hơi thở doanh nghiệp\", cập nhật các hoạt động và thành tựu của ngân hàng.
Sáng tạo và phát triển các hình thức nội dung đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng kênh truyền thông nội bộ (bài viết, infographic, video ngắn, podcast, v.v.).
Phụ trách phát triển các chương trình Sitcom NCB Check – phim ngắn trải nghiệm công việc các phòng ban
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu (order) về truyền thông nội bộ từ các đơn vị, phòng ban trong ngân hàng.
Đề xuất và triển khai các giải pháp truyền thông sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị.
Đảm bảo tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ và tư vấn cho các đơn vị về các hoạt động truyền thông nội bộ.
Quản lý và phát triển các kênh truyền thông nội bộ hiện có (bản tin, website, mạng xã hội nội bộ, app nội bộ, v.v.).
Đề xuất và triển khai các kênh truyền thông nội bộ mới, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của nhân viên.
Đảm bảo tính thống nhất, chính xác và kịp thời của thông tin trên các kênh truyền thông nội bộ.
Xây dựng và triển khai các công cụ đo lường hiệu quả của các hoạt động truyền thông nội bộ (khảo sát, phân tích tương tác, đánh giá mức độ nhận diện thông tin, v.v.).
Phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất các giải pháp cải tiến liên tục.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan (Nhân sự, Marketing, Kinh doanh, v.v.) để đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động truyền thông.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng hoặc tài chính.
Có kiến thức về các công cụ và nền tảng truyền thông nội bộ hiện đại.
Kỹ năng viết đa dạng trên nhiều kênh, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc trong môi trường năng động.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 28C - 28D Bà Triệu

