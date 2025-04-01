Tuyển Truyền thông nội bộ Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm sản xuất và biên tập nội dung cho bản tin nội bộ định kỳ, đảm bảo xuất bản 3 số mỗi tuần.

Xây dựng và triển khai các tuyến bài truyền thông về nhịp đập kinh doanh, phản ánh chân thực \"hơi thở doanh nghiệp\", cập nhật các hoạt động và thành tựu của ngân hàng.

Sáng tạo và phát triển các hình thức nội dung đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng kênh truyền thông nội bộ (bài viết, infographic, video ngắn, podcast, v.v.).

Phụ trách phát triển các chương trình Sitcom NCB Check – phim ngắn trải nghiệm công việc các phòng ban

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu (order) về truyền thông nội bộ từ các đơn vị, phòng ban trong ngân hàng.

Đề xuất và triển khai các giải pháp truyền thông sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị.

Đảm bảo tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ và tư vấn cho các đơn vị về các hoạt động truyền thông nội bộ.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông nội bộ hiện có (bản tin, website, mạng xã hội nội bộ, app nội bộ, v.v.).

Đề xuất và triển khai các kênh truyền thông nội bộ mới, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của nhân viên.

Đảm bảo tính thống nhất, chính xác và kịp thời của thông tin trên các kênh truyền thông nội bộ.

Xây dựng và triển khai các công cụ đo lường hiệu quả của các hoạt động truyền thông nội bộ (khảo sát, phân tích tương tác, đánh giá mức độ nhận diện thông tin, v.v.).

Phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất các giải pháp cải tiến liên tục.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan (Nhân sự, Marketing, Kinh doanh, v.v.) để đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động truyền thông.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của ngân hàng.