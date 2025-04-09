Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Truyền thông nội bộ

Tổ chức các sự kiện nội bộ.

Tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt cho cán bộ nhân viên.

Tạp chí nội bộ: Phối hợp các bộ phận phòng ban viết bài, bổ sung ý tưởng để làm phong phú tạp chí.

Viết bài về các sự kiện nội bộ.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ.

Đề xuất những ý tưởng mới gắn kết CBNV và tạo động lực làm việc.

Kế hoạch quảng bá hình ảnh của công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua cách thức truyền thông và ấn phẩm truyền thông nội bộ.

Đề xuất đánh giá tất cả kênh truyền thông để đưa giải pháp điều chỉnh.

Thiết lập/theo dõi và báo cáo ngân sách truyền thông nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí trong ngành Truyền thông nội bộ.

Trình độ học vấn, ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marketing hoặc các ngành có liên quan

Kỹ năng truyền tải thông tin: Biết cách truyền đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả;

Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Kỹ năng làm việc nhóm: Trao đổi, làm việc nội bộ một cách hòa đồng, giữ quan hệ tốt với mọi người.

Tư duy sâu rộng, nhận thưc vấn đề nhanh;

Khả năng lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả;

Phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc nhóm;

Tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Quyền lợi

