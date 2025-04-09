Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tổ chức các sự kiện nội bộ.
Tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt cho cán bộ nhân viên.
Tạp chí nội bộ: Phối hợp các bộ phận phòng ban viết bài, bổ sung ý tưởng để làm phong phú tạp chí.
Viết bài về các sự kiện nội bộ.
Quản lý các kênh truyền thông nội bộ.
Đề xuất những ý tưởng mới gắn kết CBNV và tạo động lực làm việc.
Kế hoạch quảng bá hình ảnh của công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua cách thức truyền thông và ấn phẩm truyền thông nội bộ.
Đề xuất đánh giá tất cả kênh truyền thông để đưa giải pháp điều chỉnh.
Thiết lập/theo dõi và báo cáo ngân sách truyền thông nội bộ

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí trong ngành Truyền thông nội bộ.
Trình độ học vấn, ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marketing hoặc các ngành có liên quan
Kỹ năng truyền tải thông tin: Biết cách truyền đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả;
Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Kỹ năng làm việc nhóm: Trao đổi, làm việc nội bộ một cách hòa đồng, giữ quan hệ tốt với mọi người.
Tư duy sâu rộng, nhận thưc vấn đề nhanh;
Khả năng lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả;
Phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc nhóm;
Tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

