Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Truyền thông nội bộ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Quản lý và xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông của công ty: fanpage, tiktok, instagram,...
Phụ trách các hoạt động truyền thông, sự kiện nội bộ công ty: lên ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá,...
Quay dựng một số video ngắn về hoạt động truyền thông nội bộ doanh nghiệp.
Cập nhật tin tức hoạt động, phân tích đánh giá và định hướng triển khai truyền thông để phát triển thương hiệu doanh nghiệp.
Cập nhật xu hướng content, digital trên thị trường lĩnh vực hoạt động của công ty.
Phối hợp thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý và BLĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Quảng cáo, Truyền thông, Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan;
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; có kinh nghiệm dẫn chương trình nội bộ quy mô >100 nhân sự.
Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, chủ động và tinh thần ham học hỏi.
Có khả năng lập kế hoạch và phân bổ thời gian;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và có khả năng dẫn dắt, kết nối, truyền cảm hứng
Có khả năng viết và xây dựng nội dung đa kênh
Có hiểu biết về lĩnh vực kiến trúc nội thất là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng hiệu quả hàng năm, thưởng thâm niên, thưởng Lễ Tết ...
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tổ chức sinh nhật, tặng quà nhân viên theo tháng.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác sau ký hợp đồng chính thức với công ty.
Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

