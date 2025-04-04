Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
- Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Quản lý và xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông của công ty: fanpage, tiktok, instagram,...
Phụ trách các hoạt động truyền thông, sự kiện nội bộ công ty: lên ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá,...
Quay dựng một số video ngắn về hoạt động truyền thông nội bộ doanh nghiệp.
Cập nhật tin tức hoạt động, phân tích đánh giá và định hướng triển khai truyền thông để phát triển thương hiệu doanh nghiệp.
Cập nhật xu hướng content, digital trên thị trường lĩnh vực hoạt động của công ty.
Phối hợp thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý và BLĐ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; có kinh nghiệm dẫn chương trình nội bộ quy mô >100 nhân sự.
Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, chủ động và tinh thần ham học hỏi.
Có khả năng lập kế hoạch và phân bổ thời gian;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và có khả năng dẫn dắt, kết nối, truyền cảm hứng
Có khả năng viết và xây dựng nội dung đa kênh
Có hiểu biết về lĩnh vực kiến trúc nội thất là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tổ chức sinh nhật, tặng quà nhân viên theo tháng.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác sau ký hợp đồng chính thức với công ty.
Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
