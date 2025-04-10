Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần Widogame làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty cổ phần Widogame
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia sáng tạo và triển khai ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty.
Biên tập nội dung trên các kênh truyền thông của công ty như Fanpage, Website, TikTok, ...
Thực hiện các công việc hành chính khác được phân công.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên là nữ, năng động, sáng tạo, thích tham gia các hoạt động gắn kết;
Chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc;
Ứng viên có thể làm việc fulltime là lợi thế (nếu ứng viên làm part-time sẽ thống nhất lịch làm việc trong quá trình phỏng vấn).
Tại Công ty cổ phần Widogame Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ thực tập: 3 - 5 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
3 - 5 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 18h00)
Làm việc trong môi trường công ty Game trẻ trung, năng động, đề cao tinh thần sáng tạo;
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đảm nhiệm công việc tốt; Lộ trình thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn
Được đào tạo về tuyển dụng, hành chính, truyền thông và các kiến thức công nghệ phục vụ cho công việc;
Được tham gia tất cả các chương trình, sự kiện, team building, du lịch cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Widogame
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
