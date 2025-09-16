Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74/5 Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Quản lý thu chi nội bộ, chứng từ;

- Đối chiếu, cập nhật mức giá đã ký trong hợp đồng dịch vụ với khách hàng, đại lý;

- Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, hợp lệ chứng từ;

- Tổng hợp, kiểm tra bảng đối chiếu công nợ cuối tháng và gửi cho khách hàng để xác nhận;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng: Báo cáo thuế, tờ khai thuế ... Các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo bán hàng, doanh thu, lợi nhuận...)

- Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

-Ghi nhận nghiệp vụ xuất - nhập - tồn

- Theo dõi và đối chiếu số liệu hàng tồn kho thường xuyên đảm bảo tính chính xác giữa sổ sách và thực tế.

- Theo dõi hàng hóa luân chuyển đảm bảo đơn giao hàng chính xác.

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ nhập hàng, xuất hàng, hàng trả lại để đảm bảo hợp lệ và đầy đủ.

- Quản lý, lưu trữ đầy đủ chứng từ liên quan đến kho hàng theo quy định kế toán

• Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán – tài chính.các ngành nghề liên quan.

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng ưu tiên đã làm trong công ty thương mại – xuất nhập khẩu.(đặc biệt ưu tiên máy móc thiết bị may hoặc công ty may ).

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA AMIS và Excel.

• Nắm vững các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ, báo cáo tài chính.

• Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao( không ngừng trau dồi nghiệp vụ nghề )

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

• Thưởng theo hiệu quả công việc, lễ tết, lương tháng 13 thưởng

• Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lâu dài.

