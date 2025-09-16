Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Ngày đăng tuyển: 16/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/10/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74/5 Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
- Quản lý thu chi nội bộ, chứng từ;
- Đối chiếu, cập nhật mức giá đã ký trong hợp đồng dịch vụ với khách hàng, đại lý;
- Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, hợp lệ chứng từ;
- Tổng hợp, kiểm tra bảng đối chiếu công nợ cuối tháng và gửi cho khách hàng để xác nhận;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng: Báo cáo thuế, tờ khai thuế ... Các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo bán hàng, doanh thu, lợi nhuận...)
- Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
KẾ TOÁN BÁN HÀNG
-Ghi nhận nghiệp vụ xuất - nhập - tồn
- Theo dõi và đối chiếu số liệu hàng tồn kho thường xuyên đảm bảo tính chính xác giữa sổ sách và thực tế.
- Theo dõi hàng hóa luân chuyển đảm bảo đơn giao hàng chính xác.
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ nhập hàng, xuất hàng, hàng trả lại để đảm bảo hợp lệ và đầy đủ.
- Quản lý, lưu trữ đầy đủ chứng từ liên quan đến kho hàng theo quy định kế toán

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán – tài chính.các ngành nghề liên quan.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng ưu tiên đã làm trong công ty thương mại – xuất nhập khẩu.(đặc biệt ưu tiên máy móc thiết bị may hoặc công ty may ).
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA AMIS và Excel.
• Nắm vững các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ, báo cáo tài chính.
• Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao( không ngừng trau dồi nghiệp vụ nghề )

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
• Thưởng theo hiệu quả công việc, lễ tết, lương tháng 13 thưởng
• Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42A Nguyễn Phúc Chu - P15- Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

