Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ BIG DREAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ BIG DREAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Tư vấn du học

Mức lương
6 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- 240 phố Đông Côi, phường Hồ,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

-Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về dịch vụ Du học tại Nhật Bản của Công ty.
- Tìm kiếm các khách hàng trên mạng xã hội online
- Triển khai các chương trình marketing tuyển sinh do Trưởng phòng và công ty phân công
- Thiết lập quan hệ, mạng lưới tuyển sinh cho bản thân và công ty
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao phó.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của Trưởng phòng Tư vấn.

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có kinh nghiệm tư vấn du học/sale là một lợi thế
- Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online, mạng xã hội
- Có kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm dịch vụ qua điện thoại
- Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ BIG DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 6tr/ tháng + thưởng 2-3tr/1 hợp đồng + KPI (Thu nhập trung bình từ 10 - 25 triệu)
- Lương cứng trả từ ngày 10-15 hàng tháng
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có các hoạt động team buiding, tiệc sinh nhật hằng tháng, du lịch 1 lần/ năm
- Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi cạnh tranh khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ BIG DREAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 240 phố Đông Côi, phường Hồ

