Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ BIG DREAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 25 Triệu

Mức lương 6 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - 240 phố Đông Côi, phường Hồ,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Tư vấn du học

-Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về dịch vụ Du học tại Nhật Bản của Công ty.

- Tìm kiếm các khách hàng trên mạng xã hội online

- Triển khai các chương trình marketing tuyển sinh do Trưởng phòng và công ty phân công

- Thiết lập quan hệ, mạng lưới tuyển sinh cho bản thân và công ty

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao phó.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của Trưởng phòng Tư vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có kinh nghiệm tư vấn du học/sale là một lợi thế

- Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online, mạng xã hội

- Có kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm dịch vụ qua điện thoại

- Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 6tr/ tháng + thưởng 2-3tr/1 hợp đồng + KPI (Thu nhập trung bình từ 10 - 25 triệu)

- Lương cứng trả từ ngày 10-15 hàng tháng

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có các hoạt động team buiding, tiệc sinh nhật hằng tháng, du lịch 1 lần/ năm

- Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi cạnh tranh khác;

Cách Thức Ứng Tuyển

