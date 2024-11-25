Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc - Hà Nội - Miền Trung ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các chương trình du học các quốc gia Châu Á (Hàn Quốc - Trung Quốc - Đài Loan, Singapore, Australia.

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo zoom

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Tham gia, tổ chức các sự kiện tư vấn tại các trường học, các chương trình hội thảo, triển lãm về du học.

- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp"

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên , ham học hỏi, nhẹ nhàng, chăm chỉ.

Biết thao tác các mạng xã hội, thuyết trình, tư vấn, thuộc sản phẩm.

Chưa biết được đào tạo.

Tại Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn; cơ cơ hội đi tham dự field-trip tại các trường đối tác nước ngoài.

Được tham dự các hội thảo về du học, tiếp cận với nhiều nền văn minh trên thế giới.

Được làm việc tự do. Được tham vẫn hỗ trợ các buổi hội thảo.

Miễn phí khoá học ngoại ngữ tại trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC

