Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
- Hà Nội
- Miền Trung ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các chương trình du học các quốc gia Châu Á (Hàn Quốc - Trung Quốc - Đài Loan, Singapore, Australia.
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo zoom
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Tham gia, tổ chức các sự kiện tư vấn tại các trường học, các chương trình hội thảo, triển lãm về du học.
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp"
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết thao tác các mạng xã hội, thuyết trình, tư vấn, thuộc sản phẩm.
Chưa biết được đào tạo.
Tại Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham dự các hội thảo về du học, tiếp cận với nhiều nền văn minh trên thế giới.
Được làm việc tự do. Được tham vẫn hỗ trợ các buổi hội thảo.
Miễn phí khoá học ngoại ngữ tại trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
