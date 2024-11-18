Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 17 Triệu

Mức lương 7 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 386 Tô Hiệu, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 7 - 17 Triệu

Chào đón khách

Xin thông tin khách hàng

Hướng dẫn và giúp khách hoàn thiện thủ tục thăm khám

Tiếp nhận và giải quyết những yêu cầu cũng như vấn đề của khách.

Chuyển các yêu cầu của khách đến các bộ phận khác có liên quan.

Chăm sóc khách hàng sau bán ( lên lịch hẹn, nhắc lịch, hỏi thăm chăm sóc sau dịch vụ...)

Quản lý hồ sơ khách hàng, dữ liệu khách hàng

Cập nhật số liệu, báo cáo tổng hợp cuối ngày, cuối tháng

Trực điện thoại tại quầy

Tiếp nhận khiếu nại/góp ý của khách hàng và chuyển đến bộ phận liên quan

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 Trình độ Trung cấp hoặc tương đương trở lên

2 Chuyên ngành Kinh doanh, y khoa, ...

3 Kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

4 Kiến thức Am hiểu kiến thức về nha, y khoa

5 Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì

Quà tặng sinh nhật, quà tặng các ngày lễ, tết (quà tặng thiếu nhi, quà trung thu, quà tết nguyên đán, quà tặng nhân viên nữ): Theo chính sách Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.

Chế độ ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghĩ lễ, nghỉ cá nhân (hiếu, hỉ): Theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.

Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày Lễ, cơ chế điều chỉnh lương định kỳ: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.

Chính sách ưu đãi cho nhân viên khi sử dụng dịch vụ của Tập đoàn: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.

Phụ cấp ăn ca: 35.000 VNĐ/ca làm việc

Đào tạo – Phát triển: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.

Chính sách du lịch, teambuilding: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin