Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
- Quảng Ninh: 386 Tô Hiệu, Lê Chân
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 7 - 17 Triệu
Chào đón khách
Xin thông tin khách hàng
Hướng dẫn và giúp khách hoàn thiện thủ tục thăm khám
Tiếp nhận và giải quyết những yêu cầu cũng như vấn đề của khách.
Chuyển các yêu cầu của khách đến các bộ phận khác có liên quan.
Chăm sóc khách hàng sau bán ( lên lịch hẹn, nhắc lịch, hỏi thăm chăm sóc sau dịch vụ...)
Quản lý hồ sơ khách hàng, dữ liệu khách hàng
Cập nhật số liệu, báo cáo tổng hợp cuối ngày, cuối tháng
Trực điện thoại tại quầy
Tiếp nhận khiếu nại/góp ý của khách hàng và chuyển đến bộ phận liên quan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 Chuyên ngành Kinh doanh, y khoa, ...
3 Kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
4 Kiến thức Am hiểu kiến thức về nha, y khoa
5 Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghĩ lễ, nghỉ cá nhân (hiếu, hỉ): Theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.
Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày Lễ, cơ chế điều chỉnh lương định kỳ: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.
Chính sách ưu đãi cho nhân viên khi sử dụng dịch vụ của Tập đoàn: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.
Phụ cấp ăn ca: 35.000 VNĐ/ca làm việc
Đào tạo – Phát triển: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.
Chính sách du lịch, teambuilding: Theo quy định của Công ty theo từng thời kỳ - Cập nhật trong Cẩm nang nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
