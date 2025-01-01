Tất cả địa điểm
Tổng 32 kết quả / Từ khoá "Tư vấn nha khoa"
Lọc nâng cao
Công việc Tư vấn nha khoa

-

Có 32 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 15/12/2024
Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 7 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 23/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
Hạn nộp: 07/11/2024
Hồ Chí Minh Tây Ninh Bến Tre Tiền Giang Đồng Nai Ninh Thuận Sóc Trăng An Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Hạn nộp: 07/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LEETRAY
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LEETRAY
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
Hạn nộp: 07/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 75 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Hạn nộp: 07/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Hạn nộp: 07/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
Hạn nộp: 07/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng tư vấn nha khoa đang ngày càng phát triển mạnh mẽ bởi sự gia tăng nhu cầu chăm sóc răng miệng và thẩm mỹ của người dân. Với mức lương hấp dẫn từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, các phòng khám nha khoa không ngừng mở rộng quy mô, tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,...

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm tư vấn nha khoa

Tư vấn nha khoa là một quy trình bắt buộc cần được thực hiện trước khi bước vào sử dụng bất kỳ dịch vụ thăm khám nha khoa nào nhằm cung cấp tới khách hàng những thông tin chính xác, cũng như chủ động và nhanh chóng hơn trong quá trình thăm khám.

Công việc chính của vị trí này bao gồm giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các gói dịch vụ nha khoa và các chính sách khuyến mãi; quản lý lịch hẹn khám và hồ sơ cho bệnh nhân, phối hợp với bác sĩ, phụ tá,… trong việc chăm sóc, giải đáp, hỗ trợ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng tư vấn nha khoa phát triển mạnh mẽ bởi nhu cầu chăm sóc răng miệng và thẩm mỹ của người dân ngày càng tăng cao. Các chuyên gia đầu ngành đánh giá, ngành Y Nha khoa đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh.

Theo như Job3s khảo sát, Việt Nam có đến 90% dân số mắc các bệnh về răng miệng, điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng tư vấn nha khoa răng hàm mặt hiện nay rất lớn. Hội Nghị Hội nhập Quốc tế trong giáo dục và đào tạo Răng Hàm Mặt cho biết, hiện nay, tại các nước tiên tiến như châu Âu, Mỹ hay Singapore,... tỷ lệ tuyển dụng bác sĩ nha khoa khá lớn trên số dân là 1/1.000 - 2.000 người, các nước như Hong Kong, Thái Lan,... có tỷ lệ 1/5.000 người, còn Việt Nam có tỷ lệ là 1/26.000 người. Để chăm sóc răng miệng cho hơn 80 triệu dân, nước ta cần phải có trên 20.000 bác sĩ, tư vấn nha khoa.

Hàng năm có hàng nghìn tin tuyển dụng việc làm tư vấn nha khoa được đăng tải trên các trang tìm việc trực tuyến. Ngành này mang lại công việc ổn định và cơ hội thăng tiến tiềm năng cho người lao động. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm chuyên môn và các kỹ năng cần có, các ứng viên có thể đảm nhận các vị trí như trưởng nhóm, chuyên gia nha khoa, thậm chí là giảng viên tư vấn nha khoa tại các trường đại học đào tạo.

Nhu cầu nhân lực của tuyển dụng tư vấn nha khoa ngày càng mở rộng
Nhu cầu nhân lực của tuyển dụng tư vấn nha khoa ngày càng mở rộng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Việc làm tư vấn nha khoa

Theo thống kê từ các trang tuyển dụng trực tuyến, mức lương tuyển dụng việc làm tư vấn nha khoa khá đa dạng và phụ thuộc và nhiều yếu tố khác như kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng hành nghề và năng lực cá nhân. Cụ thể:

Vị trí công việc

Mức lương (VNĐ/tháng)

Nhân viên thử việc

6.000.000 – 8.000.000

Nhân viên tư vấn nha khoa

8.000.000 – 15.000.000

Chuyên viên tư vấn nha khoa

12.000.000 – 18.000.000

Trưởng nhóm tư vấn

15.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên tư vấn nha khoa

Nhân viên tư vấn nha khoa đóng vai trò bắt buộc và then chốt trước khi bước vào bất kỳ dịch vụ thăm khám nha khoa nào. Vị trí này đòi hỏi sự am hiểu, có kiến thức sâu rộng về nha khoa, khéo léo trong giao tiếp, tư vấn và giải quyết vấn đề. Dưới đây là các công việc chính:

  • Tiếp đón và kiểm tra thông tin khách hàng.
  • Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các gói dịch vụ nha khoa và các chính sách khuyến mãi.
  • Quản lý lịch hẹn khám và hồ sơ cho bệnh nhân.
  • Phối hợp với bác sĩ, phụ tá trong việc tư vấn cho bệnh nhân về các dịch vụ, sản phẩm và quy trình điều trị.
  • Lưu trữ và cập nhật đầy đủ dữ liệu về khách hàng theo bảng biểu chung của phòng khám.
  • Thực hiện công tác thu ngân.
  • Thực hiện tốt theo sự chỉ đạo của bác sĩ.

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm tư vấn nha khoa

Nhu cầu tuyển dụng tư vấn nha khoa đang gia tăng mạnh mẽ tại nhiều khu vực trên cả nước, nhờ vào sự phát triển của ngành y tế - dược và ý thức ngày càng cao của cộng đồng về sức khỏe răng miệng. Đây là những khu vực tuyển dụng tư vấn nha khoa nhiều nhất:

4.1. Tuyển dụng tư vấn nha khoa Hà Nội

Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước. Tại đây nhu cầu tuyển dụng tư vấn nha khoa rất cao với nhiều phòng khám và bệnh viện chuyên khoa về răng hàm mặt. Các phòng khám, bệnh viện nha khoa yêu cầu ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và truyền đạt thông tin rõ ràng. Kỹ năng thuyết phục và giải quyết vấn đề cũng rất quan trọng, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn cũng như nhanh chóng giải đáp mọi khúc mắc.

Các quận huyện tuyển tư vấn nha khoa nhiều nhất tại Hà Nội là Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình và Hai Bà Trưng, với mức lương dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực chuyên môn vững vàng.

4.2. Tuyển tư vấn nha khoa tại TP.HCM

Đóng vai trò là trung tâm kinh tế lớn, nhu cầu tuyển dụng tư vấn nha khoa tại TP.HCM cũng tăng mạnh. Các phòng khám, trung tâm y tế, thẩm mỹ viện thường xuyên mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu về chăm sóc răng của người dân. Có hàng trăm đến hàng nghìn tin tuyển dụng tư vấn nha khoa ở TP.HCM được đăng tải trên các trang tìm việc trực tuyến.

Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và kỹ năng. Các quận thường tuyển dụng nhiều là Quận 1, Quận 3, Quận 5 và Quận 7.

4.3. Việc làm tư vấn nha khoa tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng là một khu vực tiềm năng cho tìm việc làm tư vấn nha khoa với nhiều phòng khám nha khoa, thẩm mỹ viện răng hàm mặt phát triển. Có gần trăm tin tuyển dụng tư vấn nha khoa được đăng tải ở Đà Nẵng, tập trung tại trung tâm thành phố và các quận huyện như Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu. Mức lương cho vị trí này tại đây cũng vô cùng hấp dẫn, thường dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Khu vực tuyển dụng tư vấn nha khoa phổ biến hiện nay
Khu vực tuyển dụng tư vấn nha khoa phổ biến hiện nay

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho Việc làm tư vấn nha khoa

Để trở thành một tư vấn viên nha khoa, ứng viên không chỉ cần có đam mê với nghề mà còn phải trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cần cần có cho tuyển dụng tư vấn nha khoa:

  • Kiến thức chuyên môn về nha khoa và sức khỏe răng miệng: Ứng viên cần có hiểu biết sâu rộng về các kỹ thuật nha khoa, quy trình chăm sóc bệnh nhân và phòng ngừa các bệnh lý răng miệng nhằm tư vấn chính xác và hiệu quả cho khách hàng.
  • Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe: Tư vấn viên nha khoa cần giao tiếp hiệu quả với bác sĩ, bệnh nhân và đồng nghiệp để đảm bảo quy trình điều trị diễn ra suôn sẻ. Kỹ năng lắng nghe cũng cần phải có để hiểu được nhu cầu và thắc mắc của khách hàng. Từ đó giải đáp những khúc mắc cho khách hàng một cách tốt nhất.
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Công việc trong ngành nha khoa đòi hỏi sự chính xác cao, từ việc chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ bác sĩ cho đến việc chăm sóc bệnh nhân sau điều trị. Tư vấn viên cần có khả năng phân tích tình huống và đưa ra giải pháp kịp thời.
  • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc: Ứng viên cần biết cách sắp xếp công việc một cách khoa học để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Kỹ năng này giúp ứng viên làm việc hiệu quả hơn trong môi trường bận rộn của phòng khám hoặc bệnh viện.
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho Việc làm tư vấn nha khoa
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho Việc làm tư vấn nha khoa

6. Những khó khăn trong ngành Việc làm tư vấn nha khoa

Ngành Việc làm tư vấn nha khoa có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có đầy những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

  • Cạnh tranh trong thị trường nha khoa

Theo nghiên cứu thị trường, giai đoạn từ năm 2023 - 2026 là thời kỳ ngành Nha khoa phát triển. Nhiều phòng khám lớn được mở ra cùng sự hiện diện của nhiều nha sĩ giàu kinh nghiệm và tay nghề cao. Điều này đặt ra bài toán khó cho những phòng khám nhỏ, mới thành lập trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Sự cạnh tranh gay gắt này khiến cho việc xây dựng thương hiệu và tạo niềm tin từ phía khách hàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đòi hỏi người làm tư vấn nha khoa phải không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

  • Khó khăn trong việc cập nhật thông tin về các phương pháp điều trị mới

Ngành nha khoa luôn phát triển với các phương pháp điều trị, công nghệ và sản phẩm mới. Việc theo kịp những thay đổi này là một thách thức lớn đối với nhân viên tư vấn nha khoa. Các ứng viên cần chủ động tham gia vào các khóa đào tạo, hội thảo và nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao kiến thức chuyên môn của mình. Nếu không, họ có thể bị tụt lại phía sau so với những đồng nghiệp khác, ảnh hưởng đến khả năng tư vấn và phục vụ bệnh nhân.

  • Đối mặt với những kỳ vọng và áp lực từ bệnh nhân

Nhân viên tư vấn nha khoa thường phải đối mặt với những kỳ vọng và áp lực từ bệnh nhân. Khách hàng mong muốn nhận được dịch vụ chất lượng cao với mức giá hợp lý, đồng thời đòi hỏi sự tận tâm và chu đáo từ đội ngũ tư vấn viên. Sự kỳ vọng này có thể tạo ra áp lực lớn, đặc biệt khi những tình huống khẩn cấp hoặc phức tạp xảy ra. Nhân viên cần phải xử lý tình huống một cách khéo léo, vừa đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân, vừa đảm bảo quy trình điều trị diễn ra suôn sẻ.

Những khó khăn trong ngành Việc làm tư vấn nha khoa
Những khó khăn trong ngành Việc làm tư vấn nha khoa

Tuyển dụng tư vấn nha khoa đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn với nhiều cơ hội phát triển và mức thu nhập vô cùng tiềm năng. Nếu bạn đam mê các lĩnh vực về tư vấn nha khoa và muốn tạo ra những điều tích cực đến cuộc sống của người khác, lĩnh vực này chính là lựa chọn lý tưởng cho bạn!