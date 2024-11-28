Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
- Hồ Chí Minh: Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty (Dịch vụ nha khoa, sản phẩm nha khoa, phẫu thuật hàm...)để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Mức hoa hồng khách hàng tự tìm kiếm và KH từ nguồn marketing công ty là khác nhau
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành Kinh doanh, y khoa, ...
Kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ưu tiên Kiến thức Am hiểu kiến thức về nha, y khoa
Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN...sau thử việc
Phụ cấp cơm trua 40k/ngày
Bãi xe miễn phí
Team building hằng năm
Quà Tết, sinh nhật, trung thu...
Lương tháng 13
Lương cứng 8-10tr
Làm việc tại chi nhánh quận 1 hoặc quận 3
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI