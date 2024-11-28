Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty (Dịch vụ nha khoa, sản phẩm nha khoa, phẫu thuật hàm...)để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Mức hoa hồng khách hàng tự tìm kiếm và KH từ nguồn marketing công ty là khác nhau