Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Tư vấn nha khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty (Dịch vụ nha khoa, sản phẩm nha khoa, phẫu thuật hàm...)để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Mức hoa hồng khách hàng tự tìm kiếm và KH từ nguồn marketing công ty là khác nhau

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp hoặc tương đương trở lên
Chuyên ngành Kinh doanh, y khoa, ...
Kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ưu tiên Kiến thức Am hiểu kiến thức về nha, y khoa
Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương hằng năm
BHXH, BHYT, BHTN...sau thử việc
Phụ cấp cơm trua 40k/ngày
Bãi xe miễn phí
Team building hằng năm
Quà Tết, sinh nhật, trung thu...
Lương tháng 13
Lương cứng 8-10tr
Làm việc tại chi nhánh quận 1 hoặc quận 3

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-9-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job258566
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 74 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CHESS PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất