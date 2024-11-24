Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7B Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Tư vấn nha khoa

Đón tiếp, chào hỏi và giới thiệu các dịch vụ nha khoa cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng nước ngoài.

Tư vấn, hướng dẫn và lập lịch hẹn cho khách hàng theo yêu cầu của bác sĩ.

Theo dõi, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống phần mềm.

Thực hiện các thủ tục thanh toán, xuất hóa đơn và báo cáo doanh thu cho quản lý.

Chăm sóc khách hàng sau khi thực hiện thủ thuật

Hỗ trợ các công việc văn phòng khác như đặt hàng vật tư, đồ dùng, thiết bị nha khoa.

Giữ gìn vệ sinh, trang trí và bố trí khu vực lễ tân thân thiện và chuyên nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm lễ tân, ưu tiên có kinh nghiệm làm lễ tân nha khoa.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word.

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, tự tin, chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Tiếng anh giao tiếp thành thạo, có thể hỗ trợ khách hàng nước ngoài sử dụng dịch vụ nha khoa.

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

Ưu tiên các ứng viên đã thẩm mỹ răng sứ hoặc niềng răng

Tại Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10-12 triệu + hoa hồng nếu có thể tư vấn

Nghỉ 4 ngày/tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

phụ cấp ăn ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)

