Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
- Hà Nội: 7B Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Đón tiếp, chào hỏi và giới thiệu các dịch vụ nha khoa cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng nước ngoài.
Tư vấn, hướng dẫn và lập lịch hẹn cho khách hàng theo yêu cầu của bác sĩ.
Theo dõi, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống phần mềm.
Thực hiện các thủ tục thanh toán, xuất hóa đơn và báo cáo doanh thu cho quản lý.
Chăm sóc khách hàng sau khi thực hiện thủ thuật
Hỗ trợ các công việc văn phòng khác như đặt hàng vật tư, đồ dùng, thiết bị nha khoa.
Giữ gìn vệ sinh, trang trí và bố trí khu vực lễ tân thân thiện và chuyên nghiệp.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, tự tin, chăm chỉ, nhanh nhẹn.
Tiếng anh giao tiếp thành thạo, có thể hỗ trợ khách hàng nước ngoài sử dụng dịch vụ nha khoa.
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, tinh thần trách nhiệm và hợp tác.
Ưu tiên các ứng viên đã thẩm mỹ răng sứ hoặc niềng răng
Tại Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 4 ngày/tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
phụ cấp ăn ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
