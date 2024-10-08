Tuyển Unity Developer No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

Mức lương 35 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 35 - 60 Triệu

- Xây dựng và phát triển các Game trên Unity3D;

- Brainstorm, thảo luận, đóng góp ý tưởng cùng team trong quá trình phát triển Game;

- Tham gia maintain các Game đang được phát hành hoặc prototype các ý tưởng Game mới;

Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê chơi Game và làm Game;

- Có kiến thức tốt về Unity và C#;

- Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng;

- Đọc hiểu tốt tiếng Anh chuyên ngành;

- Mong muốn tối ưu hóa chất lượng hoàn thiện Game cũng như hợp lí hóa quy trình làm việc;

- Chủ động, sẵn sàng đưa ra cũng như học hỏi, tiếp thu những nhận xét mang tính xây dựng;

- Thấu hiểu, trung thành, không ngại thử thách và hơn hết là, LUÔN TÍCH CỰC.

Tại No Power-up Thì Được Hưởng Những Gì

- Thỏa sức sáng tạo trong môi trường làm Game đã có hơn 10 năm kinh nghiệm;

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tương xứng với năng lực bao gồm thưởng theo dự án, theo quý, và các ngày Lễ, Tết;

- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, thoải mái, không overtime;

- Thử việc nhận 100% lương;

- Hỗ trợ ăn trưa và miễn phí đồ ăn nhanh hằng ngày;

- Trang phục freestyle;

- Hết mình với các hoạt động thể thao, teambuilding, dã ngoại, du lịch,...;

- Tham gia các câu lạc bộ bóng bàn, bóng đá, PES,...;

- Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm và đóng BHXH, BHYT đầy đủ; bảo hiểm PTI với quyền lợi sức khỏe cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại No Power-up

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin