Tuyển Unity Developer No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại No Power-up
Mức lương
35 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 80 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 35 - 60 Triệu
- Xây dựng và phát triển các Game trên Unity3D;
- Brainstorm, thảo luận, đóng góp ý tưởng cùng team trong quá trình phát triển Game;
- Tham gia maintain các Game đang được phát hành hoặc prototype các ý tưởng Game mới;
Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê chơi Game và làm Game;
- Có kiến thức tốt về Unity và C#;
- Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng;
- Đọc hiểu tốt tiếng Anh chuyên ngành;
- Mong muốn tối ưu hóa chất lượng hoàn thiện Game cũng như hợp lí hóa quy trình làm việc;
- Chủ động, sẵn sàng đưa ra cũng như học hỏi, tiếp thu những nhận xét mang tính xây dựng;
- Thấu hiểu, trung thành, không ngại thử thách và hơn hết là, LUÔN TÍCH CỰC.
Tại No Power-up Thì Được Hưởng Những Gì
- Thỏa sức sáng tạo trong môi trường làm Game đã có hơn 10 năm kinh nghiệm;
- Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tương xứng với năng lực bao gồm thưởng theo dự án, theo quý, và các ngày Lễ, Tết;
- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, thoải mái, không overtime;
- Thử việc nhận 100% lương;
- Hỗ trợ ăn trưa và miễn phí đồ ăn nhanh hằng ngày;
- Trang phục freestyle;
- Hết mình với các hoạt động thể thao, teambuilding, dã ngoại, du lịch,...;
- Tham gia các câu lạc bộ bóng bàn, bóng đá, PES,...;
- Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm và đóng BHXH, BHYT đầy đủ; bảo hiểm PTI với quyền lợi sức khỏe cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại No Power-up
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
