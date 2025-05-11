Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO

Unity Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển các tính năng quan trọng trong game.
Tối ưu hóa hiệu suất game.
Tích hợp công nghệ mới hoặc cải thiện hệ thống cũ.
Phát triển và tối ưu các tính năng gameplay cho game.
tính năng gameplay
Viết code sạch, hiệu suất cao, có thể mở rộng.
code sạch, hiệu suất cao, có thể mở rộng
Sửa lỗi, tối ưu hiệu suất CPU/GPU, cải thiện UX/UI.
Hỗ trợ junior developer, review code trong nhóm.
Phối hợp với các bộ phận khác (art, game design, QA...) để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Tích hợp các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người chơi
2. Senior Level
Lập trình gameplay (chuyển động nhân vật, tương tác vật lý, cơ chế chiến đấu, AI, v.v.).
Xây dựng hệ thống UI/UX trong game.
Phát triển và tích hợp animation, VFX, shader.
Viết logic cho game (nhiệm vụ, hệ thống vật phẩm, cơ chế multiplayer, v.v.).
Đề xuất giải pháp kỹ thuật, nghiên cứu công nghệ mới để nâng cao chất lượng game.
Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người chơi.
Kiểm tra và đảm bảo game chạy ổn định trên nhiều thiết bị.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối đa 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Thành thạo một engine game phổ biến như Unity (C#) hoặc Unreal Engine (C++).
Có kinh nghiệm phát triển ít nhất 1-2 dự án game hoàn chỉnh (ưu tiên game midcore).
phát triển ít nhất 1-2 dự án game hoàn chỉnh
Nắm vững quy trình làm game từ giai đoạn thiết kế đến phát hành.
Có kinh nghiệm với backend/game server là lợi thế.
backend/game server
Có khả năng làm việc với shader, VFX, animation trong game.
shader, VFX, animation
Kinh nghiệm tích hợp third-party SDK (ads, analytics, payment, leaderboard, v.v.)
third-party SDK (ads, analytics, payment, leaderboard, v.v.)
2. Senior Level
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.
Có kinh nghiệm với Shader, Animation, VFX hoặc tối ưu performance.
Shader, Animation, VFX hoặc tối ưu performance
Thành thạo Unity (C#) hoặc Unreal Engine (C++), có khả năng tối ưu game tốt.
Unity (C#) hoặc Unreal Engine (C++)
Hiểu sâu về game architecture, design patterns và data structure.
game architecture
design patterns
data structure
Kinh nghiệm xây dựng và tối ưu gameplay, UI, animation, physics, AI.
gameplay, UI, animation, physics, AI
Thành thạo profiling, debugging, memory management, GPU/CPU optimization.
profiling, debugging, memory management, GPU/CPU optimization
Có tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.
Có tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.
Đã có hiểu biết và đã từng làm việc trong công ty có văn hóa Startup là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương NET theo thỏa thuận ( trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp) . Thu nhập từ 20 - 40tr ++/ tháng
Thử việc 2 tháng nhận 100% lương thỏa thuận.
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,…
Chế độ tăng lương 1-2 lần/năm (tùy năng lực, hiệu quả công việc).
Miễn phí ăn trưa, vé gửi xe
Môi trường làm việc \"no boss\" không gò bó, thoả sức tự do sáng tạo, có nhiều cơ hội được thăng tiến, phát triển bản thân.
Văn phòng làm việc chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện đại.
Tea break vào các buổi chiều, được tham gia rất thường xuyên các hoạt động vui chơi nhảy múa, du lịch, teambuilding, nghỉ dưỡng...
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định người lao động của nhà nước.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-unity-developer-thu-nhap-20-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job356630
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm