Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển các tính năng quan trọng trong game.

Tối ưu hóa hiệu suất game.

Tích hợp công nghệ mới hoặc cải thiện hệ thống cũ.

Phát triển và tối ưu các tính năng gameplay cho game.

Viết code sạch, hiệu suất cao, có thể mở rộng.

Sửa lỗi, tối ưu hiệu suất CPU/GPU, cải thiện UX/UI.

Hỗ trợ junior developer, review code trong nhóm.

Phối hợp với các bộ phận khác (art, game design, QA...) để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Tích hợp các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người chơi

2. Senior Level

Lập trình gameplay (chuyển động nhân vật, tương tác vật lý, cơ chế chiến đấu, AI, v.v.).

Xây dựng hệ thống UI/UX trong game.

Phát triển và tích hợp animation, VFX, shader.

Viết logic cho game (nhiệm vụ, hệ thống vật phẩm, cơ chế multiplayer, v.v.).

Đề xuất giải pháp kỹ thuật, nghiên cứu công nghệ mới để nâng cao chất lượng game.

Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người chơi.

Kiểm tra và đảm bảo game chạy ổn định trên nhiều thiết bị.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối đa 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Thành thạo một engine game phổ biến như Unity (C#) hoặc Unreal Engine (C++).

Có kinh nghiệm phát triển ít nhất 1-2 dự án game hoàn chỉnh (ưu tiên game midcore).

Nắm vững quy trình làm game từ giai đoạn thiết kế đến phát hành.

Có kinh nghiệm với backend/game server là lợi thế.

Có khả năng làm việc với shader, VFX, animation trong game.

Kinh nghiệm tích hợp third-party SDK (ads, analytics, payment, leaderboard, v.v.)

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm với Shader, Animation, VFX hoặc tối ưu performance.

Thành thạo Unity (C#) hoặc Unreal Engine (C++), có khả năng tối ưu game tốt.

Hiểu sâu về game architecture, design patterns và data structure.

Kinh nghiệm xây dựng và tối ưu gameplay, UI, animation, physics, AI.

Thành thạo profiling, debugging, memory management, GPU/CPU optimization.

Có tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.

Có tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

Đã có hiểu biết và đã từng làm việc trong công ty có văn hóa Startup là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương NET theo thỏa thuận ( trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp) . Thu nhập từ 20 - 40tr ++/ tháng

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương thỏa thuận.

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,…

Chế độ tăng lương 1-2 lần/năm (tùy năng lực, hiệu quả công việc).

Miễn phí ăn trưa, vé gửi xe

Môi trường làm việc \"no boss\" không gò bó, thoả sức tự do sáng tạo, có nhiều cơ hội được thăng tiến, phát triển bản thân.

Văn phòng làm việc chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện đại.

Tea break vào các buổi chiều, được tham gia rất thường xuyên các hoạt động vui chơi nhảy múa, du lịch, teambuilding, nghỉ dưỡng...

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định người lao động của nhà nước.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.