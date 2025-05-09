Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Phát triển game 2D/3D trên nền tảng Unity

- Tham gia các dự án về game. Dev bằng Unity và các phần mềm lập trình khác.

- Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: Animation, UI, UX...

- Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm lập trình Unity 02 năm trở lên.

- Yêu thích làm game.

- Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation...

- Có kiến thức về lập trình (C#, Java.....)

- Có khả năng lập trình các thể loại game 2D, 3D hyper casual, midcore

- Có sản phẩm game lên store, sản phẩm demo cá nhân, gửi kèm link theo CV

Tại XGame Thì Được Hưởng Những Gì

Middle: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng

Senior/Lead: 26.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng

- Phụ cấp ăn trưa 500.000đ, thuê trọ 200.000đ, đi lại nhà xa 100.000đ;

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;

- Thời gian làm việc: T2 - T6, 1 thứ 7 Creative day, nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật. (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng tết

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần

- Review lương 2 lần/năm cố định vào tháng 7 và tháng 1 (điều kiện khi là nhân viên chính thức 6 tháng trở lên)

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga từ 3 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XGame

