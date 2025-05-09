Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

XGame
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
XGame

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại XGame

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Phát triển game 2D/3D trên nền tảng Unity
- Tham gia các dự án về game. Dev bằng Unity và các phần mềm lập trình khác.
- Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: Animation, UI, UX...
- Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lập trình Unity 02 năm trở lên.
- Yêu thích làm game.
- Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation...
- Có kiến thức về lập trình (C#, Java.....)
- Có khả năng lập trình các thể loại game 2D, 3D hyper casual, midcore
- Có sản phẩm game lên store, sản phẩm demo cá nhân, gửi kèm link theo CV

Tại XGame Thì Được Hưởng Những Gì

Middle: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng
Senior/Lead: 26.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng
- Phụ cấp ăn trưa 500.000đ, thuê trọ 200.000đ, đi lại nhà xa 100.000đ;
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;
- Thời gian làm việc: T2 - T6, 1 thứ 7 Creative day, nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật. (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)
- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng tết
- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần
- Review lương 2 lần/năm cố định vào tháng 7 và tháng 1 (điều kiện khi là nhân viên chính thức 6 tháng trở lên)
- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.
- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga từ 3 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XGame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

XGame

XGame

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

