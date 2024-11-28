Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: KCN Phú Hà, Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ, Tx Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện vận hành hệ thống xứ lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp của nhà máy đảm bảo đầu ra đạt QCVN
Vận hành hệ thống Xử lý nước thải (hệ thống bơm, hệ thống máy thổi khí, máy ép bùn...)
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ máy móc thiết bị, các bể chứa của hệ thống, môi trường xung quanh
Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống, thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy định.
Phát hiện, phân lập, báo cáo, trực tiếp xử lý sự cố không phù hợp, đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa
Các công việc khác liên quan đến dự án theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG.
Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Môi trường, Hóa chất, Công nghệ Sinh học, CNTP hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan
Ngoại ngữ: Biết tiếng Trung là lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, mục tiêu công việc rõ ràng, cẩn thận, trung thực
Có kỹ năng sắp xếp công việc, làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng Hấp dẫn. Lương từ 12 - 18 triệu
Trợ cấp đi lại, công tác, ăn trưa, điện thoại, xăng xe, chuyên cần....BHXH full lương
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác ...
Định kỳ tăng lương 1 năm /1 lần
Đóng bảo hiểm đầy đủ full lương theo quy định, được công ty mua cho bảo hiểm khác hạn mức lên đến 50 tháng lương.
Được khám sức khỏe, tiêm phòng, du lịch trong và ngoài nước, thưởng hàng năm.
Lễ tết nghỉ và thưởng theo quy chế công ty.
Đào tạo: Có cơ hội được đào tạo và tái đào tạo trong suốt quá trình làm việc
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Detech Tower, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

