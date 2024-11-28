Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: KCN Phú Hà, Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ, Tx Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện vận hành hệ thống xứ lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp của nhà máy đảm bảo đầu ra đạt QCVN

Vận hành hệ thống Xử lý nước thải (hệ thống bơm, hệ thống máy thổi khí, máy ép bùn...)

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ máy móc thiết bị, các bể chứa của hệ thống, môi trường xung quanh

Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống, thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy định.

Phát hiện, phân lập, báo cáo, trực tiếp xử lý sự cố không phù hợp, đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa

Các công việc khác liên quan đến dự án theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG.

Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Môi trường, Hóa chất, Công nghệ Sinh học, CNTP hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan

Ngoại ngữ: Biết tiếng Trung là lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, mục tiêu công việc rõ ràng, cẩn thận, trung thực

Có kỹ năng sắp xếp công việc, làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng Hấp dẫn. Lương từ 12 - 18 triệu

Trợ cấp đi lại, công tác, ăn trưa, điện thoại, xăng xe, chuyên cần....BHXH full lương

Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác ...

Định kỳ tăng lương 1 năm /1 lần

Đóng bảo hiểm đầy đủ full lương theo quy định, được công ty mua cho bảo hiểm khác hạn mức lên đến 50 tháng lương.

Được khám sức khỏe, tiêm phòng, du lịch trong và ngoài nước, thưởng hàng năm.

Lễ tết nghỉ và thưởng theo quy chế công ty.

Đào tạo: Có cơ hội được đào tạo và tái đào tạo trong suốt quá trình làm việc

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.