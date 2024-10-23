Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTP VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTP VINA
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sóc Sơn ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tiếp nhận bản vẽ từ quản lý
Lập trình và vận hành máy CNC, Căn chỉnh, lấy tâm sản phẩm
Kiểm soát chất lượng theo yêu cầu bản vẽ
Chịu trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng vệ sinh máy
Các công việc khác liên quan
Tiếp nhận bản vẽ từ quản lý
Lập trình và vận hành máy CNC, Căn chỉnh, lấy tâm sản phẩm
Kiểm soát chất lượng theo yêu cầu bản vẽ
Chịu trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng vệ sinh máy
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, năng động; Sử dụng phần mềm mastercam 2018, Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.
Nhanh nhẹn, năng động;
Sử dụng phần mềm mastercam 2018,
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.
Nhanh nhẹn, năng động;
Sử dụng phần mềm mastercam 2018,
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTP VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10 - 18 triệu Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động sau khi trở thành nhân viên chính thức. Môi trường làm việc năng động. Thời gian làm việc: 26 ngày/tháng (nghỉ các ngày CN trong tháng) Phụ cấp khác: PC thâm niên, PC chuyên cần, PC ăn trưa, PC công tác, làm thêm, ... Thưởng các ngày Lễ, Tết, Phép năm
Mức lương: 10 - 18 triệu
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc năng động.
Thời gian làm việc: 26 ngày/tháng (nghỉ các ngày CN trong tháng)
Phụ cấp khác: PC thâm niên, PC chuyên cần, PC ăn trưa, PC công tác, làm thêm, ...
Thưởng các ngày Lễ, Tết, Phép năm
Mức lương: 10 - 18 triệu
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc năng động.
Thời gian làm việc: 26 ngày/tháng (nghỉ các ngày CN trong tháng)
Phụ cấp khác: PC thâm niên, PC chuyên cần, PC ăn trưa, PC công tác, làm thêm, ...
Thưởng các ngày Lễ, Tết, Phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTP VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI