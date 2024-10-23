Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTP VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sóc Sơn ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tiếp nhận bản vẽ từ quản lý Lập trình và vận hành máy CNC, Căn chỉnh, lấy tâm sản phẩm Kiểm soát chất lượng theo yêu cầu bản vẽ Chịu trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng vệ sinh máy Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, năng động; Sử dụng phần mềm mastercam 2018, Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTP VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 18 triệu Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động sau khi trở thành nhân viên chính thức. Môi trường làm việc năng động. Thời gian làm việc: 26 ngày/tháng (nghỉ các ngày CN trong tháng) Phụ cấp khác: PC thâm niên, PC chuyên cần, PC ăn trưa, PC công tác, làm thêm, ... Thưởng các ngày Lễ, Tết, Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTP VINA

