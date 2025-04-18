Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm data khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng, tăng tỉ lệ khách hàng chuyển đổi
Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, tìm hiểu, phân tích nhu cầu hàng hóa của khách hàng/thị trường
Tiến hành chào hàng, đàm phán, xác lập hợp đồng bán
Tư vấn các thông tin về giá cả, sản phẩm của Công ty
Báo cáo theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng phân tích số liệu tốt và đưa ra các kế hoạch phát triển thị trường.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương lượng...
Kiên trì, chịu được áp lực trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch, Teambuilding hàng năm.
Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.
Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.
Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
