Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm data khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng, tăng tỉ lệ khách hàng chuyển đổi

Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, tìm hiểu, phân tích nhu cầu hàng hóa của khách hàng/thị trường

Tiến hành chào hàng, đàm phán, xác lập hợp đồng bán

Tư vấn các thông tin về giá cả, sản phẩm của Công ty

Báo cáo theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Khả năng phân tích số liệu tốt và đưa ra các kế hoạch phát triển thị trường.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương lượng...

Kiên trì, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch, Teambuilding hàng năm.

Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin