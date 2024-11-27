Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Lập bản vẽ Shopdrawing và bóc tách khối lượng từ bản vẽ
- Lập bản vẽ hoàn công và bóc tách khối lượng từ bản vẽ
- Tìm hiểu hồ sơ mời thầu, bóc tách khối lượng và lựa chọn sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu
- Lập và soạn các tài liệu thuộc bộ hồ sơ kĩ thuật phục vụ chào thầu như: biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, specs thông số thiết bị
- Làm việc với các đơn vị cung cấp/ hãng lựa chọn sản phẩm tối ưu cho gói thầu
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
- Các công tác tại site (khi có yêu cầu)

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 2-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện trong các công trình dân dụng nói chung.
- Tham gia tối thiểu 1 dự án có bộ môn HVAC với các vai trò: Kĩ sư thiết kế/ kĩ sư QS/ kĩ sư giám sát.
- Nắm được các khái niệm về nhiệt lạnh, điều hòa thông gió.
- Thành thạo tính toán các hạng mục cơ bản trong HVAC như tính toán đường ống gió, đường ống nước, tính toán công suất lạnh
- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ HVAC, bóc tách khối lượng từ bản vẽ.
- Thành thạo Autocard, thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực cao trong công việc
- Giao tiếp tốt
- Sẵn sàng làm thêm giờ, đi công tác, đi dự án theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)
Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn....
Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)
Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm
Máy tính bàn, Laptop công ty cấp cho CBNV
Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo
Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
hu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: |

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ve-autocad-thu-nhap-13-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job262121
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cadian Việt Nam
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 14 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Cadian Việt Nam
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Hạn nộp: 07/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Long
Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
Hạn nộp: 15/12/2024
Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 15 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cadian Việt Nam
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 14 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Cadian Việt Nam
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Hạn nộp: 07/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Long
Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
Hạn nộp: 15/12/2024
Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam
Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 15 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất