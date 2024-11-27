Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Lập bản vẽ Shopdrawing và bóc tách khối lượng từ bản vẽ

- Lập bản vẽ hoàn công và bóc tách khối lượng từ bản vẽ

- Tìm hiểu hồ sơ mời thầu, bóc tách khối lượng và lựa chọn sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu

- Lập và soạn các tài liệu thuộc bộ hồ sơ kĩ thuật phục vụ chào thầu như: biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, specs thông số thiết bị

- Làm việc với các đơn vị cung cấp/ hãng lựa chọn sản phẩm tối ưu cho gói thầu

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

- Các công tác tại site (khi có yêu cầu)

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 2-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện trong các công trình dân dụng nói chung.

- Tham gia tối thiểu 1 dự án có bộ môn HVAC với các vai trò: Kĩ sư thiết kế/ kĩ sư QS/ kĩ sư giám sát.

- Nắm được các khái niệm về nhiệt lạnh, điều hòa thông gió.

- Thành thạo tính toán các hạng mục cơ bản trong HVAC như tính toán đường ống gió, đường ống nước, tính toán công suất lạnh

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ HVAC, bóc tách khối lượng từ bản vẽ.

- Thành thạo Autocard, thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực cao trong công việc

- Giao tiếp tốt

- Sẵn sàng làm thêm giờ, đi công tác, đi dự án theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn....

Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)

Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm

Máy tính bàn, Laptop công ty cấp cho CBNV

Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo

Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

hu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc

