Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A4 KDC TĂNG LONG GARDEN, KP ÍCH THẠNH, TRƯỜNG THẠNH, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật, triển khai lập dự toán theo từng yêu cầu đơn hàng;

Kết hợp với bộ phận sale chuẩn bị hồ sơ thầu;

Nghiên cứu, phát triển phương án thiết kế-dự toán ngày càng tối ưu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu;

Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường;

Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, lập dự toán hoặc giám sát thi công, vận hành hệ thống xử lý nước thải/nước cấp/khí thải;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện;

Tính cách: Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8-12 triệu (tùy theo năng lực) + thưởng dự án + PC cơm trưa, thiết vị làm việc, công tác phí...

Được hưởng thu nhập theo năng lực công việc;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hóa sống;

Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, hội thao cùng các hoạt động gắn kết khác;

Có điều kiện thể hiện năng lực và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.