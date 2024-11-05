Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập 14 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Saigon Paragon, Nguyễn Lương Bằng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

- Dựng mô hình 3D thiết bị mep từ bản vẽ 2D

- Vẽ bản vẽ thi công thiết bị

- Từ mô hình 3D thiết bị xuất ra bản vẽ 2D

- Vẽ toresu thiết bị 3D

- Sử dụng thành thạo phần mềm Rebro (2 năm kinh nghiệm trở lên)

- Có khả năng làm được các hệ thống cơ điện (MEPF), Combine được các hệ thống MEPF.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Nhiệt Lạnh, Điện Công Nghiệp etc.

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, tài liệu của các hệ thống MEP của dự án bằng tiếng Nhật là một lợi thế.

- Khả năng làm việc nhóm tốt

Địa điểm làm việc: Tòa nhà SaiGon Pagoda, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, HCM

Thời gian làm việc; 8:00-17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Chế độ:

- Tăng lương 1 lần/năm, Thưởng 1 lần/năm

- Phụ cấp đi lại (max 500k), chứng chỉ tiếng Nhật (max 300$)

- Được đào tạo tiếng Nhật từ sơ cấp

- Đóng bảo hiểm xã hội 100% lương gross

- 1 năm 12 ngày phép +1 ngày sinh nhật cá nhân

- Hằng năm du lịch, quà tết,…

- Trợ cấp chuyển nhà lại gần công ty 50$ ( chỉ 1 lần )

Ngành nghề: Xây dựng, Kiến trúc, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Cadian Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cadian Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.