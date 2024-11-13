Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Long

Quản lý, triển khai bản vẽ Shop drawing các hệ MEP phục vụ cho thi công công trình.

Quản lý, triển khai bản vẽ thi công (Revit MEP và Auto Cad) và bản vẽ hoàn công.

Phối hợp với CHT, GS tại dự án để bóc tách khối lượng.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tốt nghiệp cao đẳngtrở lên chuyên ngành Cơ

Có kinh nghiệm 3năm trở lên ở vị trí vẽ Shopdrawing

Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo phần mềm Revit, Autocad

Có kinh nghiệm về các hệ thống cơ điện, đường ốngtại dự án nhà máy công nghiệp.

Trung thực, quyết đoán và cẩn thận

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Vĩnh Long