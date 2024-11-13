Tuyển Vẽ AutoCAD thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Long

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
- Vĩnh Long:
- Xã Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, triển khai bản vẽ Shop drawing các hệ MEP phục vụ cho thi công công trình.
Quản lý, triển khai bản vẽ thi công (Revit MEP và Auto Cad) và bản vẽ hoàn công.
Phối hợp với CHT, GS tại dự án để bóc tách khối lượng.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Tốt nghiệp cao đẳngtrở lên chuyên ngành Cơ
Có kinh nghiệm 3năm trở lên ở vị trí vẽ Shopdrawing
Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo phần mềm Revit, Autocad
Có kinh nghiệm về các hệ thống cơ điện, đường ốngtại dự án nhà máy công nghiệp.
Trung thực, quyết đoán và cẩn thận
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Vĩnh Long
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương Thì Được Hưởng Những Gì
