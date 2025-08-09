Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Elmart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 đường 270, Khu nhà ở Nam Hòa, phường Phước Long A, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn và bán sản phẩm khóa cửa thông minh Philips đến khách hàng cá nhân hoặc dự án

Tìm kiếm và xúc tiến hợp tác với các đối tác tiềm năng phân phối sản phẩm của Công ty.

Chăm sóc khách hàng trước & sau bán hàng

Phối hợp với team kỹ thuật để triển khai, lắp đặt (nếu cần)

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Đảm bảo mức doanh thu Quý, Năm 2025 theo kế hoạch đã được duyệt và thông nhất.

Tham mưu tư vấn cho ban lãnh đạo xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, chỉ số KPI để vận hành hệ thống đạt hiệu quả cao.

Thu hồi công nợ đầy đủ và đúng hạn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trình độ cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên đã làm tại vị trí Nhân viên kinh doanh, Quản lý thị trường các ngành nghề liên quan đến nội thiết bị điện , nội thất v.v..trong ngày xây dựng dân dụng (Nhà thông minh, Khóa thông minh,Thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, ...).

Ưu tiên đặc biệt cho ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị điện thông minh (Có kinh nghiệm với các sản phẩm Lumi/RangDong, FPT v.v... hoặc khóa Bosch, Hafele, Huy Hoang, Việt Tiệp v.v.. là một lợi thế)

Kỹ năng tổ chức công việc, lập kế hoạch công việc theo mục tiêu đề ra, làm việc nghiêm túc

Ưu tiên ứng viên biết hệ hệ thống điện dân dụng.

Tại Công ty Cổ Phần Elmart Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ

Thưởng % theo doanh số: Không giới hạn

Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHYT, BHXH

Đi du lịch và dã ngoại.

Môi trường ở Elmart là môi trường làm việc trẻ, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Elmart

