Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chốt tiền bán hàng, thu tiền khách hàng từ phục vụ.

Hỗ trợ thông tin xuất hóa đơn, thu VAT cho kế toán một cách chính xác.

Kiểm tra số lượng bill, chốt bill theo ca ( ghi số lượng, số tiền bán hàng)

Kiểm tra công nợ, nhờ Quản lý nhắc khách ( nếu có).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển nữ :Tuổi từ 23 - dưới 32 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên/ưu tiên kinh nghiệm nhà hàng

Cẩn thận, nhanh nhẹn, tư duy tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm thanh toán

Thân thiện, niềm nở với khách hàng.Có ngoại hình là ưu thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Phúc lợi:

Lương 8 - 10tr

BHXH theo quy định

Cơm trưa/chiều tại nhà hàng

Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn.

Thời gian làm việc linh động (9h-16h30; 16h-23h30)

Thưởng lễ/tết/lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin