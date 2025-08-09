Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chốt tiền bán hàng, thu tiền khách hàng từ phục vụ.
Hỗ trợ thông tin xuất hóa đơn, thu VAT cho kế toán một cách chính xác.
Kiểm tra số lượng bill, chốt bill theo ca ( ghi số lượng, số tiền bán hàng)
Kiểm tra công nợ, nhờ Quản lý nhắc khách ( nếu có).
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển nữ :Tuổi từ 23 - dưới 32 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên/ưu tiên kinh nghiệm nhà hàng
Cẩn thận, nhanh nhẹn, tư duy tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm thanh toán
Thân thiện, niềm nở với khách hàng.Có ngoại hình là ưu thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng
Phúc lợi:
Lương 8 - 10tr
BHXH theo quy định
Cơm trưa/chiều tại nhà hàng
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn.
Thời gian làm việc linh động (9h-16h30; 16h-23h30)
Thưởng lễ/tết/lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
