Tuyển Kỹ sư điện CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô A 10, KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế, lựa chọn thiết bị điện của các nhãn hiệu: Schneider, LS, ABB, .... để lập dự toán, bốc khối lượng thiết bị từ bản vẽ, BOQ, spec...
Chọn nhà cung cấp thiết bị theo yêu cầu
Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ thuật điện
Có kinh nghiệm về bóc tách khối lượng tủ điện MCC, Automation,...
Có kiến thức về các thiết bị và vật tư lắp ráp tủ điện
Thành thạo Autocad.
Thành thạo Microsoft Excel.
Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh
Làm việc hòa đồng trong môi trường đội nhóm .

Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: Giờ hành chánh
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết
Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP

CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A 10 - KCN Tân Thới Hiệp - F Hiệp Thành - Q12 - TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

