Tuyển Kỹ sư điện CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A 10, KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế, lựa chọn thiết bị điện của các nhãn hiệu: Schneider, LS, ABB, .... để lập dự toán, bốc khối lượng thiết bị từ bản vẽ, BOQ, spec...

Chọn nhà cung cấp thiết bị theo yêu cầu

Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ thuật điện

Có kinh nghiệm về bóc tách khối lượng tủ điện MCC, Automation,...

Có kiến thức về các thiết bị và vật tư lắp ráp tủ điện

Thành thạo Autocad.

Thành thạo Microsoft Excel.

Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh

Làm việc hòa đồng trong môi trường đội nhóm .

Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: Giờ hành chánh

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết

Phúc lợi:

