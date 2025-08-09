Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 139B Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt, Sửa chữa, Bảo trì các thiết bị ATM, Máy in, Máy phân loại tiền.
Thực hiện chỉnh sửa, thông báo các chỉ số theo yêu cầu
Báo cáo công việc sau khi hoàn thành
Thực hiện một số công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhanh nhẹn
Khả năng sắp xếp / quản lý thời gian tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành điện/điện tử/viễn thông
Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh, Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành

Tại Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực
BHXH, BHYT, BHTN và chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và Công ty.
Khen thưởng xứng đáng, cơ hội thăng tiến cao.
Cơ chế phát triển rõ ràng, chi tiết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI

Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 139B Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

