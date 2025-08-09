Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 139B Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt, Sửa chữa, Bảo trì các thiết bị ATM, Máy in, Máy phân loại tiền.

Thực hiện chỉnh sửa, thông báo các chỉ số theo yêu cầu

Báo cáo công việc sau khi hoàn thành

Thực hiện một số công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhanh nhẹn

Khả năng sắp xếp / quản lý thời gian tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành điện/điện tử/viễn thông

Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh, Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành

Tại Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực

BHXH, BHYT, BHTN và chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và Công ty.

Khen thưởng xứng đáng, cơ hội thăng tiến cao.

Cơ chế phát triển rõ ràng, chi tiết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học EI

