Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận dự trù hàng từ các đơn vị bán hàng Lập dự trù nguyên liệu theo kế hoạch sản xuất Lập Lệnh sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất Theo dõi tiến độ bán hàng Điều phối hàng đi các kho Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Ưu tiên bằng cử nhân về quản lý chuỗi cung ứng, quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm công tác:

- Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất (doanh nghiệp dược là một lợi thế) với vị trí chuyên viên kế hoạch sản xuất

- Có kinh nghiệm về MRP II (Manufacturing Resource Planning)

Kiến thức:

- Kiến thức vững chắc về lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) và phần mềm liên quan

- Sử dụng SAP là một lợi thế

Kỹ năng:

- Kỹ năng tính toán và thống kê

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc đội nhóm

- Kỹ năng giao tiếp tốt

Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, hợp tác chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn).

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến hơn 2 tháng lương.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

- Du lịch định kỳ hàng năm tới các địa điểm nổi tiếng (Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

