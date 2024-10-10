Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận dự trù hàng từ các đơn vị bán hàng
Lập dự trù nguyên liệu theo kế hoạch sản xuất
Lập Lệnh sản xuất
Theo dõi tiến độ sản xuất
Theo dõi tiến độ bán hàng
Điều phối hàng đi các kho
Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm công tác:
- Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất (doanh nghiệp dược là một lợi thế) với vị trí chuyên viên kế hoạch sản xuất
- Có kinh nghiệm về MRP II (Manufacturing Resource Planning)
Kiến thức:
- Kiến thức vững chắc về lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) và phần mềm liên quan
- Sử dụng SAP là một lợi thế
Kỹ năng:
- Kỹ năng tính toán và thống kê
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc đội nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, hợp tác chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến hơn 2 tháng lương.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.
- Du lịch định kỳ hàng năm tới các địa điểm nổi tiếng (Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company
