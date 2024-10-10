Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận dự trù hàng từ các đơn vị bán hàng Lập dự trù nguyên liệu theo kế hoạch sản xuất Lập Lệnh sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất Theo dõi tiến độ bán hàng Điều phối hàng đi các kho Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý
Nhận dự trù hàng từ các đơn vị bán hàng
Lập dự trù nguyên liệu theo kế hoạch sản xuất
Lập Lệnh sản xuất
Theo dõi tiến độ sản xuất
Theo dõi tiến độ bán hàng
Điều phối hàng đi các kho
Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Ưu tiên bằng cử nhân về quản lý chuỗi cung ứng, quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
Kinh nghiệm công tác:
- Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất (doanh nghiệp dược là một lợi thế) với vị trí chuyên viên kế hoạch sản xuất
- Có kinh nghiệm về MRP II (Manufacturing Resource Planning)
Kiến thức:
- Kiến thức vững chắc về lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) và phần mềm liên quan
- Sử dụng SAP là một lợi thế
Kỹ năng:
- Kỹ năng tính toán và thống kê
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc đội nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, hợp tác chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn).
- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến hơn 2 tháng lương.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.
- Du lịch định kỳ hàng năm tới các địa điểm nổi tiếng (Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 777, Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

