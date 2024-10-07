Tuyển Quản lý Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô F4A, KCN Thăng Long III, Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý, kiểm soát đảm bảo độ chính xác tồn kho kho ngoại quan hàng hóa điện tử, nguyên vật liệu. Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm kê tháng, quý, năm và tổ chức các hoạt động cycle count, audit, random check theo quy trình với khách hàng và quy trình nội bộ để đảm bảo chính xác tồn kho. Thực hiện các báo cáo phân tích tồn kho nội bộ và theo yêu cầu của khách hàng, hải quan để quản lý occupancy level, inventory status, stock days/aging, adjustment. Quản lý việc kiểm soát thông tin dữ liệu hệ thống, layout/vị trí kho đảm bảo việc bố trí thông tin, vị trí hiệu quả cho quản lý và hoạt động vận hành kho. Thực hiện so sánh xuất nhập tồn giữa thực tế, hệ thống Ecus KNQ, hệ thống WMS và kế hoạch của khách hàng đảm bảo các thông tin giữa các nguồn khớp nhau. Xây dựng hệ thống các quy trình, phần mềm, giải pháp quản lý tồn kho phù hợp với từng loại hàng hoá, khách hàng. Thực hiện các đánh giá rủi ro, phân tích, kiểm tra hàng ngày để dự đoán các sự cố tồn kho có thể xảy ra và có các giải pháp xử lý, phòng ngừa. Quản lý, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống, hệ thống chứng từ thực tế theo qui định lưu trữ của công ty, của khách hàng và yêu cầu của hải quan, và pháp luật. Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của bộ phận phù hợp với hoạt động quản lý tồn kho, ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả của bộ phận. Chủ động thực hiện công việc, báo cáo về tình hình của bộ phận và đề xuất phương án xử lý với cấp trên khi ngoài thẩm quyền.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực quản lý kho, quản lý tồn kho (ưu tiên quản lý kho sản xuất hàng điện tử). Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong việc sử dụng các hệ thống WMS, WMS (trong hệ thống ERP). Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có thể áp dụng Power BI, VBA và các ứng dụng quản trị dữ liệu Có kiến thức trong quản lý tồn kho, quản lý vận hành kho, kiến thức hải quan (ít nhất liên quan tới kho ngoại quan). Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu lớn. Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết)

Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 25 - 35 triệu (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm) Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi) Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.