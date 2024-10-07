Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lắp đặt và thiết kế hệ thống điện
- Tiến hành chuyển đổi cải tiến các thiết bị hiện có
- Tiến hành thiết kế điện đường dẫn khí cho thiết bị
- Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ – ĐH chuyên ngành Điện, Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, 5 năm kinh nghiệm trở lên Có thể lắp đặt điện Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm thiết kế điện cơ khí Sử dụng được các phần mềm cơ khí, đặc biệt là 3D ( inventor)
Tốt nghiệp CĐ – ĐH chuyên ngành Điện, Kỹ thuật điện, Cơ điện tử,
5 năm kinh nghiệm trở lên
Có thể lắp đặt điện
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm thiết kế điện cơ khí
Sử dụng được các phần mềm cơ khí, đặc biệt là 3D ( inventor)
Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty có xe đưa đón miễn phí HN-VP Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác
Công ty có xe đưa đón miễn phí HN-VP
Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc
Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
