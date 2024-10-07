Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lắp đặt và thiết kế hệ thống điện - Tiến hành chuyển đổi cải tiến các thiết bị hiện có - Tiến hành thiết kế điện đường dẫn khí cho thiết bị

- Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ – ĐH chuyên ngành Điện, Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, 5 năm kinh nghiệm trở lên Có thể lắp đặt điện Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm thiết kế điện cơ khí Sử dụng được các phần mềm cơ khí, đặc biệt là 3D ( inventor)

Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có xe đưa đón miễn phí HN-VP Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc Tặng quà các dịp lễ tết, Lương T13, các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin