Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 2 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA

Mức lương
2 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: NP85

- 86 đường Lý Nam Đế, KĐT Nam Đầm Vạc, Khai Quang, Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 2 - 12 Triệu

- Sử dụng công cụ có sẵn để xử lý dữ liệu, hình ảnh
- Đánh dấu các đối tượng dữ liệu, ảnh theo hướng dẫn và quy tắc quy định
- Trích xuất ra các định dạng theo yêu cầu để làm đầu vào cho các hệ thống thông minh.
- Báo cáo khối lượng công việc thực hiện theo định kỳ
- Thường xuyên làm việc với lãnh đạo, trưởng nhóm liên quan để nắm bắt yêu cầu kỹ thuật và đưa ra phạm vi điều chỉnh có thể đối với yêu cầu đó cũng như hướng xử lý phù hợp.

Với Mức Lương 2 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu chung:
- Có máy tính xách tay (laptop), sử dụng thành thạo máy tính
- Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi và làm việc nhóm.
- Nắm bắt công việc nhanh, thích thách thức mới trong công việc
2. Ưu tiên
- Có kinh nghiệm làm việc. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có kinh nghiệm quản lý nhóm
- Có kỹ năng tốt trong việc tự học, tự nghiên cứu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ sở: Full- time: 5.500.000đ – 7.000.000đ
- Thu nhập: Full time: 6.000.000 vnđ - 9.500.000 vnđ
- Xét tăng lương 01 lần/năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án, team building, các chế độ đấy đủ theo Luật hiện hành.
- Được hưởng quyền lợi tương ứng với công việc đảm nhiệm và năng lực thực tế, có cơ hội làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, phát triển lên các vị trí trưởng nhóm, phụ trách dự án, phát triển các kỹ năng mềm.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 - 17:30) và 2 ngày thứ 7 trong tháng.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung với đội ngũ các bạn trẻ 9x. Luôn được học tập, trau dồi kiến thức, có cơ hội phát triển khả năng bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Tôn Thất Thuyết , Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

