Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và cải tiến sản xuất lắp ráp camera điện thoại

- Phụ trách quản lý nhân lực và quản lý sản xuất công đoạn sau

- Bảo đảm chất lượng cũng như số lượng hàng sản xuất theo đúng kế hoạch

- Phối hợp cùng các bộ phận khác giải quyết và khắc phục những vấn đề bất thường trong line sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Điện -điện tử ,kỹ thuật, ...

- Nam ; 27- 32 tuổi

- Sử dụng tin học văn phòng máy tính thành thạo - Khả năng tư duy, tính toán và lập kế hoạch (Action planning) - Khả năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc - Ưu tiên người đã có kinh nghiệm về sản xuất Smart phone / tablet camera (ít nhất 4 năm) - Ưu tiên người viết bề quản trị chất lượng 3D5S, QA/QC và quản trị sản xuất Lean & KPI, 4M1E

Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty có xe đưa đón miễn phí HN -VP

- Đóng BHXH ngay từ tháng thử việc

- Tặng quà các dịp lễ tết, thưởng Tết Nguyên đán hằng năm theo quy định của công ty

- Có cơ hội được đi du lịch Hàn Quốc miễn phí dành cho những nhân viên xuất sắc của năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin