Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiện 1, TT Bá Hiến, Bình Xuyên, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Dịch công việc trong bộ phận mua hàng -xuất nhập khẩu
- Dịch trao đổi công việc với bên Hàn
- Dịch các văn bản liên quan đến luật và công văn
- Dịch trao đổi công việc nhân viên người Việt và Vendor
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Topik 5- 6 Sử dụng Word, Excel, PowerPoint tốt Ưu tiên người có kinh nghiệm phiên dịch bộ phận XNK/ hải quan, mua hàng hoặc bp văn phòng như kế toán, tài chính, hành chính - nhân sự, …
Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty có xe đưa đón miễn phí HN -VP
- Tặng quà các dịp lễ tết, thưởng Tết Nguyên đán hằng năm theo quy định của công ty
- Có cơ hội được đi du lịch Hàn Quốc miễn phí dành cho những nhân viên xuất sắc của năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
