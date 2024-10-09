Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 27 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Mức lương
25 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Tầng 5 tòa C+ Office

- Thành Thái

- Dịch Vọng

- Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 25 - 27 Triệu

1. Tổ chức hoạt động phòng TCKT. - Quản lý chung mọi hoạt động chuyên môn của phòng TCKT.
- Tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự, phân công công việc nhân sự phòng theo sơ đồ tổ chức phòng kế toán & định biên nhân sự đã được phê duyệt.
- Đánh giá trình độ chuyên môn của nhân viên trong phòng. Đào tạo, hướng dẫn nâng cao trình độ nhân viên.
2. Công tác tài chính - Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách công ty. Kiểm soát việc thực hiện ngân sách đã được phê duyệt.
- Giám sát và theo dõi các nguồn vốn, quản trị dòng tiền của công ty,... đảm bảo an toàn về nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Công tác kế toán - Tổ chức công tác hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định chuẩn mực Kế toán VN và các quy định hiện hành.
- Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa. Từ đó đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.
- Tổ chức việc lập và quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán, sổ kế toán theo quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành.
- Nghiên cứu luật thuế áp dụng đúng luật cho doanh nghiệp.
- Lập các báo cáo Quyết toán thuế và chỉ đạo thực hiện công việc quyết toán thuế với Cơ quan Thuế.
- Lập các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty.
4. Quản trị chi phí, chi phí giá thành sản xuất. - Kiểm soát các khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Kiểm soát chi phí giá thành sản xuất.
- Báo cáo so sánh, đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí.
5. Khác - Làm việc với cơ quan nhà nước, lập kế hoạch thuế.
- Kiểm soát, xây dựng quy trình tài chính kế toán, hệ thống báo cáo phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động và hệ thống ngăn chặn gian lận, thất thoát tài chính.
- Các công việc khác.

Với Mức Lương 25 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tài chính.
2. Kinh nghiệm Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề
Chứng chỉ kế toán trưởng.
3. Kiến thức - Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ
- Pháp luật liên quan đến công việc
Kỹ năng - Năng lực lãnh đạo, phân tích giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Tổ chức & sắp xếp công việc đội nhóm.
- Khả năng đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
4. Phẩm chất - Trung thực và có trách nhiệm
- Bảo mật số liệu.
- Cẩn trọng , làm việc tỉ mỉ, kiên trì, bền bỉ với các con số.
- Tinh thần học hỏi, chịu khó.
5. Ngoại ngữ - Đọc, hiểu Tiếng anh chuyên môn.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định
- Thưởng kết quả kinh doanh năm
- Xét nâng lương 2 lần/ năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hỗ trợ nhau tốt
- Cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập, thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa C+ office đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

