Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Tổ 8, phường Hùng Vương, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

• Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ

• Kiểm soát và hạch toán chi phí cố định, vận hành và lương

• Theo dõi công nợ khách hàng và chi trả công nợ NCC

• Kế toán thuế và thực hiện quyết toán

• Phối hợp làm việc với phòng hành chính hoàn thiện hồ sơ

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Kế Toán hoặc liên quan

• Nam/Nữ tuổi 25-35 tuổi

• Có kinh nghiệm kế toán 3 năm trở lên

• Thành thạo phần mềm kế toán MISA

• Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc có tinh thần học hỏi.

• Biết tiếng Trung cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HIỆP HẰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10-15 triệu

• BHXH, phép năm, lễ tết theo quy định

• Lương tháng 13

• Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HIỆP HẰNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin