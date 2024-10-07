Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HIỆP HẰNG VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Tổ 8, phường Hùng Vương, Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự
• Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ
• Kiểm soát và hạch toán chi phí cố định, vận hành và lương
• Theo dõi công nợ khách hàng và chi trả công nợ NCC
• Kế toán thuế và thực hiện quyết toán
• Phối hợp làm việc với phòng hành chính hoàn thiện hồ sơ
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Kế Toán hoặc liên quan
• Nam/Nữ tuổi 25-35 tuổi
• Có kinh nghiệm kế toán 3 năm trở lên
• Thành thạo phần mềm kế toán MISA
• Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc có tinh thần học hỏi.
• Biết tiếng Trung cơ bản
• Nam/Nữ tuổi 25-35 tuổi
• Có kinh nghiệm kế toán 3 năm trở lên
• Thành thạo phần mềm kế toán MISA
• Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc có tinh thần học hỏi.
• Biết tiếng Trung cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HIỆP HẰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập từ 10-15 triệu
• BHXH, phép năm, lễ tết theo quy định
• Lương tháng 13
• Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7
• BHXH, phép năm, lễ tết theo quy định
• Lương tháng 13
• Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HIỆP HẰNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI