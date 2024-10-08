Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất tuần, tháng, năm Theo dõi, kiểm soát tiến độ sản xuất, cập nhật thông tin sản xuất, báo cáo tình hình sản xuất cho cấp trên. Phối hợp với các bộ phận liên quan (kế toán, kho, sản xuất) để đảm bảo kế hoạch sản xuất được thực hiện hiệu quả. Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Lập kế hoạch sản xuất tuần, tháng, năm
Theo dõi, kiểm soát tiến độ sản xuất, cập nhật thông tin sản xuất, báo cáo tình hình sản xuất cho cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (kế toán, kho, sản xuất) để đảm bảo kế hoạch sản xuất được thực hiện hiệu quả.
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Nắm vững kiến thức về kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất. Có khả năng phân tích, xử lý số liệu, lập kế hoạch, báo cáo. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, kỹ thuật. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ISO, AutoCAD.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Nắm vững kiến thức về kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất.
Có khả năng phân tích, xử lý số liệu, lập kế hoạch, báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ISO, AutoCAD.

Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, KCN Khai Quang, P Khai Quang, tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

