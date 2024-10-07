Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 122 Nguyễn Tất Thành

- Liên Bảo

- Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Mục tiêu công việc:
Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing trong việc phát triển chiến lược marketing, mở rộng quan hệ đối tác và tăng cường thương hiệu trong lĩnh vực y tế, bệnh viện và phòng khám.
Nhiệm vụ chính: Phát triển đối tác:
Nhiệm vụ chính:
Phát triển đối tác:
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong lĩnh vực y tế, bệnh viện và phòng khám nhằm xây dựng mạng lưới đối tác, CTV mang lại nguồn khách hàng về cho Bệnh viện Xây dựng các chương trình và chính sách hỗ trợ để gia tăng tỷ lệ hài lòng của đối tác
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong lĩnh vực y tế, bệnh viện và phòng khám nhằm xây dựng mạng lưới đối tác, CTV mang lại nguồn khách hàng về cho Bệnh viện
Xây dựng các chương trình và chính sách hỗ trợ để gia tăng tỷ lệ hài lòng của đối tác
Chiến lược marketing: Tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho các dịch vụ y tế. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp. Quản lý team Marketing: Quản lý và phát triển đội ngũ Marketing, đặc biệt trong các hoạt động branding và trade marketing/partnership. Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong team về các chiến lược và kỹ năng cần thiết. Thực hiện các nghiệp vụ Marketing: Quản lý và điều phối các nghiệp vụ của Marketing, bao gồm viết nội dung, quay dựng video, thiết kế, và truyền thông, quảng cáo online/offline. Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình, sự kiện marketing để quảng bá dịch vụ y tế của bệnh viện/phòng khám. Phân tích và báo cáo: Đọc, phân tích và làm việc với các con số để đánh giá hiệu quả các chương trình marketing và phát triển đối tác. Cung cấp thông tin định kỳ cho ban lãnh đạo về xu hướng thị trường, chính sách y tế địa phương, data của đối tác; và phản hồi từ đối tác.
Chiến lược marketing: Tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho các dịch vụ y tế. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.
Chiến lược marketing:
Tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho các dịch vụ y tế. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.
Tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho các dịch vụ y tế.
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.
Quản lý team Marketing: Quản lý và phát triển đội ngũ Marketing, đặc biệt trong các hoạt động branding và trade marketing/partnership. Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong team về các chiến lược và kỹ năng cần thiết.
Quản lý team Marketing:
Quản lý và phát triển đội ngũ Marketing, đặc biệt trong các hoạt động branding và trade marketing/partnership. Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong team về các chiến lược và kỹ năng cần thiết.
Quản lý và phát triển đội ngũ Marketing, đặc biệt trong các hoạt động branding và trade marketing/partnership.
Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong team về các chiến lược và kỹ năng cần thiết.
Thực hiện các nghiệp vụ Marketing: Quản lý và điều phối các nghiệp vụ của Marketing, bao gồm viết nội dung, quay dựng video, thiết kế, và truyền thông, quảng cáo online/offline. Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình, sự kiện marketing để quảng bá dịch vụ y tế của bệnh viện/phòng khám.
Thực hiện các nghiệp vụ Marketing:
Quản lý và điều phối các nghiệp vụ của Marketing, bao gồm viết nội dung, quay dựng video, thiết kế, và truyền thông, quảng cáo online/offline. Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình, sự kiện marketing để quảng bá dịch vụ y tế của bệnh viện/phòng khám.
Quản lý và điều phối các nghiệp vụ của Marketing, bao gồm viết nội dung, quay dựng video, thiết kế, và truyền thông, quảng cáo online/offline.
Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình, sự kiện marketing để quảng bá dịch vụ y tế của bệnh viện/phòng khám.
Phân tích và báo cáo: Đọc, phân tích và làm việc với các con số để đánh giá hiệu quả các chương trình marketing và phát triển đối tác. Cung cấp thông tin định kỳ cho ban lãnh đạo về xu hướng thị trường, chính sách y tế địa phương, data của đối tác; và phản hồi từ đối tác.
Phân tích và báo cáo:
Đọc, phân tích và làm việc với các con số để đánh giá hiệu quả các chương trình marketing và phát triển đối tác. Cung cấp thông tin định kỳ cho ban lãnh đạo về xu hướng thị trường, chính sách y tế địa phương, data của đối tác; và phản hồi từ đối tác.
Đọc, phân tích và làm việc với các con số để đánh giá hiệu quả các chương trình marketing và phát triển đối tác.
Cung cấp thông tin định kỳ cho ban lãnh đạo về xu hướng thị trường, chính sách y tế địa phương, data của đối tác; và phản hồi từ đối tác.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành y tế, bệnh viện hoặc phòng khám. Có kinh nghiệm quản lý team Marketing và triển khai các hoạt động trade marketing/partnership. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Kỹ năng phân tích và làm việc với con số hiệu quả. Kỹ năng lập kế hoạch và vẽ luồng công việc rõ ràng. Sử dụng thành thạo các công cụ marketing số và phần mềm phân tích dữ liệu.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành y tế, bệnh viện hoặc phòng khám. Có kinh nghiệm quản lý team Marketing và triển khai các hoạt động trade marketing/partnership.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành y tế, bệnh viện hoặc phòng khám. Có kinh nghiệm quản lý team Marketing và triển khai các hoạt động trade marketing/partnership.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành y tế, bệnh viện hoặc phòng khám.
Có kinh nghiệm quản lý team Marketing và triển khai các hoạt động trade marketing/partnership.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Kỹ năng phân tích và làm việc với con số hiệu quả. Kỹ năng lập kế hoạch và vẽ luồng công việc rõ ràng. Sử dụng thành thạo các công cụ marketing số và phần mềm phân tích dữ liệu.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Kỹ năng phân tích và làm việc với con số hiệu quả. Kỹ năng lập kế hoạch và vẽ luồng công việc rõ ràng. Sử dụng thành thạo các công cụ marketing số và phần mềm phân tích dữ liệu.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Kỹ năng phân tích và làm việc với con số hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch và vẽ luồng công việc rõ ràng.
Sử dụng thành thạo các công cụ marketing số và phần mềm phân tích dữ liệu.
Tính cách: Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực.
Tính cách:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 25 - 40 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI (Tổng thu nhập dự kiến 40 - 50 triệu theo năng lực ứng viên)
- Lương cứng từ 25 - 40 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI
- Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Được hưởng chế độ phúc lợi: Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên, hỗ trợ đi lại.
- Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.
- Có tiềm năng cho phát triển sự nghiệp bền vững, cơ hội thăng tiến trong doanh nghiệp phát triển theo chuỗi, hệ thống bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

