Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 Nguyễn Tất Thành - Liên Bảo - Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên

Mục tiêu công việc:

Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing trong việc phát triển chiến lược marketing, mở rộng quan hệ đối tác và tăng cường thương hiệu trong lĩnh vực y tế, bệnh viện và phòng khám.

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong lĩnh vực y tế, bệnh viện và phòng khám nhằm xây dựng mạng lưới đối tác, CTV mang lại nguồn khách hàng về cho Bệnh viện Xây dựng các chương trình và chính sách hỗ trợ để gia tăng tỷ lệ hài lòng của đối tác

Chiến lược marketing: Tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho các dịch vụ y tế. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp. Quản lý team Marketing: Quản lý và phát triển đội ngũ Marketing, đặc biệt trong các hoạt động branding và trade marketing/partnership. Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong team về các chiến lược và kỹ năng cần thiết. Thực hiện các nghiệp vụ Marketing: Quản lý và điều phối các nghiệp vụ của Marketing, bao gồm viết nội dung, quay dựng video, thiết kế, và truyền thông, quảng cáo online/offline. Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình, sự kiện marketing để quảng bá dịch vụ y tế của bệnh viện/phòng khám. Phân tích và báo cáo: Đọc, phân tích và làm việc với các con số để đánh giá hiệu quả các chương trình marketing và phát triển đối tác. Cung cấp thông tin định kỳ cho ban lãnh đạo về xu hướng thị trường, chính sách y tế địa phương, data của đối tác; và phản hồi từ đối tác.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành y tế, bệnh viện hoặc phòng khám. Có kinh nghiệm quản lý team Marketing và triển khai các hoạt động trade marketing/partnership. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Kỹ năng phân tích và làm việc với con số hiệu quả. Kỹ năng lập kế hoạch và vẽ luồng công việc rõ ràng. Sử dụng thành thạo các công cụ marketing số và phần mềm phân tích dữ liệu.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Kỹ năng phân tích và làm việc với con số hiệu quả. Kỹ năng lập kế hoạch và vẽ luồng công việc rõ ràng. Sử dụng thành thạo các công cụ marketing số và phần mềm phân tích dữ liệu.

Tính cách: Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 25 - 40 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI (Tổng thu nhập dự kiến 40 - 50 triệu theo năng lực ứng viên)

- Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Được hưởng chế độ phúc lợi: Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên, hỗ trợ đi lại.

- Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.

- Có tiềm năng cho phát triển sự nghiệp bền vững, cơ hội thăng tiến trong doanh nghiệp phát triển theo chuỗi, hệ thống bài bản.

