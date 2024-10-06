Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

- Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý hạ tầng IT, đảm bảo hệ thống mạng của nhà máy hoạt động ổn định Theo dõi và giám sát các dịch vụ hạ tầng, liên hệ với nhà cung cấp khi xảy ra sự cố Làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề bảo hành, sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin Ghi nhận, phản hồi và báo cáo các thông tin yêu cầu và sự cố của người dùng Nghiên cứu và triển khai các tools, ứng dụng phục vụ cho công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành quản trị mạng hoặc điện tử viễn thông. Hiểu biết về network secuirty Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống mạng LAN, WLAN, VPN Có hiểu biết về quản trị hệ thống là một lợi thế Tiếng Anh giao tiếp khá.
Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực cá nhân. Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13. Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn công nghệ và kỹ năng làm việc. Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam. Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower (HANDICO 6), 48 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

