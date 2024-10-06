Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)
- Hà Nội: Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm
- Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ quản lý hạ tầng IT, đảm bảo hệ thống mạng của nhà máy hoạt động ổn định
Theo dõi và giám sát các dịch vụ hạ tầng, liên hệ với nhà cung cấp khi xảy ra sự cố
Làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề bảo hành, sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin
Ghi nhận, phản hồi và báo cáo các thông tin yêu cầu và sự cố của người dùng
Nghiên cứu và triển khai các tools, ứng dụng phục vụ cho công việc.
Hỗ trợ quản lý hạ tầng IT, đảm bảo hệ thống mạng của nhà máy hoạt động ổn định
Theo dõi và giám sát các dịch vụ hạ tầng, liên hệ với nhà cung cấp khi xảy ra sự cố
Làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề bảo hành, sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin
Ghi nhận, phản hồi và báo cáo các thông tin yêu cầu và sự cố của người dùng
Nghiên cứu và triển khai các tools, ứng dụng phục vụ cho công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành quản trị mạng hoặc điện tử viễn thông.
Hiểu biết về network secuirty
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống mạng LAN, WLAN, VPN
Có hiểu biết về quản trị hệ thống là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp khá.
Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực cá nhân.
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn công nghệ và kỹ năng làm việc.
Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI