Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
- Vĩnh Phúc: APOLLO ENGLISH
- Số 26
- 28 Phan Chu Trinh, Khai Quang,Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tư vấn các khóa học tiếng Anh
Tìm kiếm khách hàng mới, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp và tư vấn khóa học phù hợp cho học viên Đăng ký lớp học cho học viên, sắp xếp lớp cho học viên và làm thủ tục các khoản thanh toán khóa học Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của bản thân và đội nhóm
2. Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng mới
Xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng Cập nhật danh sách chờ và theo dõi danh sách đặt trước
3. Quản lý đội nhóm
Phụ trách doanh số của center Đảm bảo mọi thành viên trong team tuân thủ quy chế và bắt kịp tiến độ công việc
4. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Nam hoặc nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi.
Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng mảng giáo dục tối thiểu 3 năm.
Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
Có thể làm theo ca, cuối tuần và sẽ được nghỉ bù trong tuần.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng thu nhập hấp dẫn
Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13
Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân
Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại
Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.
Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên
Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương
Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
