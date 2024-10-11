Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: APOLLO ENGLISH - Số 26 - 28 Phan Chu Trinh, Khai Quang,Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn các khóa học tiếng Anh

Tìm kiếm khách hàng mới, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp và tư vấn khóa học phù hợp cho học viên Đăng ký lớp học cho học viên, sắp xếp lớp cho học viên và làm thủ tục các khoản thanh toán khóa học Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của bản thân và đội nhóm

Tìm kiếm khách hàng mới, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp và tư vấn khóa học phù hợp cho học viên

Đăng ký lớp học cho học viên, sắp xếp lớp cho học viên và làm thủ tục các khoản thanh toán khóa học

Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của bản thân và đội nhóm

2. Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng mới

Xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng Cập nhật danh sách chờ và theo dõi danh sách đặt trước

Xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng

Cập nhật danh sách chờ và theo dõi danh sách đặt trước

3. Quản lý đội nhóm

Phụ trách doanh số của center Đảm bảo mọi thành viên trong team tuân thủ quy chế và bắt kịp tiến độ công việc

Phụ trách doanh số của center

Đảm bảo mọi thành viên trong team tuân thủ quy chế và bắt kịp tiến độ công việc

4. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Nam hoặc nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi. Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp. Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng mảng giáo dục tối thiểu 3 năm. Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt. Có thể làm theo ca, cuối tuần và sẽ được nghỉ bù trong tuần. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Nam hoặc nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi.

Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.

Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng mảng giáo dục tối thiểu 3 năm.

Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

Có thể làm theo ca, cuối tuần và sẽ được nghỉ bù trong tuần.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng thu nhập hấp dẫn Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13 Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân. Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc

Hưởng thu nhập hấp dẫn

Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13

Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân

Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại

Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.

Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên

Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương

Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin