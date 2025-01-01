Công việc nhân viên bán điện thoại

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại tăng cao tại những khu vực phát triển như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng,... với mức lương từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Công việc này đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức sâu rộng về sản phẩm và kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại

Nhân viên bán điện thoại là những người tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc giới thiệu tính năng, hướng dẫn sử dụng và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Với sự phục hồi của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2024, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại đang tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Metric, doanh thu smartphone trên 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu đạt trên 2.506 tỷ đồng trong quý 3/2024. Chuyên gia dự đoán thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ phục hồi với mức tăng trưởng 4% vào năm 2024 sau hai năm sụt giảm.

Sự khởi sắc này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên bán điện thoại, đặc biệt trong bối cảnh sự tích hợp của công cụ trí tuệ nhân tạo và sự tăng trưởng của những nền kinh tế mới nổi. Song song với đó, nhân viên bán điện thoại không chỉ cần có kỹ năng tư vấn và giao tiếp tốt mà còn phải hiểu biết sâu về công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại đang tăng cao

2. Mức lương trung bình của nhân viên bán điện thoại

Theo khảo sát thị trường, mức lương trung bình của nhân viên bán hàng điện thoại dao động từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm lương cơ bản và hoa hồng từ doanh số bán hàng. Bên cạnh đó, thu nhập của nhân viên bán điện thoại chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố như thương hiệu điện thoại, vị trí cửa hàng và yêu cầu công việc.

Mức lương theo thương hiệu

Việc làm nhân viên bán điện thoại Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên bán điện thoại Xiaomi 7.000.000 - 10.000.000 Nhân viên bán điện thoại Oppo 7.000.000 - 12.000.000 Nhân viên bán điện thoại Samsung 7.500.000 - 15.000.000 Nhân viên bán điện thoại Iphone 8.000.000 - 15.000.000

Mức lương theo công ty

Việc làm nhân viên bán điện thoại Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên bán điện thoại Di Động Việt 6.000.000 - 12.000.000 Nhân viên bán điện thoại MediaMart 6.500.000 - 12.000.000 Nhân viên bán điện thoại Hoàng Hà Mobile 6.500.000 - 13.000.000 Nhân viên bán điện thoại CellphoneS 7.000.000 - 13.000.000 Nhân viên bán điện thoại FPT Shop 8.000.000 - 15.000.000 Nhân viên bán điện thoại Điện máy xanh 8.000.000 - 15.000.000

Mức lương này có thể cao hơn với nhân viên bán điện thoại làm việc tại hệ thống cửa hàng lớn, chuyên cung cấp những dòng điện thoại cao cấp như iPhone hay Samsung. Mức lương cũng có sự khác biệt giữa vùng miền và mỗi nhà tuyển dụng, từ đó tạo ra các khoản thu nhập phù hợp với từng nhu cầu công việc.

Mức lương của nhân viên bán điện thoại khá cạnh tranh

3. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại theo thương hiệu

Những thương hiệu điện thoại nổi tiếng như iPhone, Samsung và Oppo,... luôn tìm kiếm nhân viên có hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm và khả năng tư vấn tốt. Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng còn giúp các thương hiệu duy trì hình ảnh và uy tín qua việc cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

3.1. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại Iphone

Cửa hàng Apple Store và các đại lý ủy quyền luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại iPhone. Để làm việc tại đây, bạn cần có kiến thức sâu về sản phẩm Apple, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng tư vấn khách hàng hiệu quả.

Ngoài ra, sự đam mê với công nghệ và khả năng làm việc nhóm cũng là những yếu tố được đánh giá cao. Nhân viên bán hàng iPhone thường được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng, đảm bảo mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.

3.2. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại Samsung

Samsung là một trong những thương hiệu smartphone phổ biến tại Việt Nam và luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại tại chuỗi cửa hàng của mình. Những ứng viên cho vị trí này cần có kiến thức vững về những dòng sản phẩm Samsung, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp như Galaxy S và Galaxy Z series.

Công ty tìm kiếm những nhân viên có kỹ năng giao tiếp, năng động và yêu thích công nghệ để tư vấn khách hàng, giải thích tính năng nổi bật và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm.

3.3. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại Oppo

Oppo là một thương hiệu điện thoại rất được yêu thích tại Việt Nam. Thương hiệu này cũng đang tìm kiếm nhân viên bán điện thoại cho chuỗi cửa hàng của mình. Công ty yêu cầu ứng viên có khả năng tư vấn, am hiểu về các dòng điện thoại Oppo và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhân viên bán điện thoại sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm những chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu, đồng thời giải thích chi tiết về những tính năng của sản phẩm. Oppo cũng chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và cải thiện trải nghiệm mua sắm.

Nhân viên bán hàng điện thoại cần có sự hiểu biết sâu sắc về đối tượng khách hàng trẻ

Ngoài những thương hiệu lớn như iPhone, Samsung và Oppo, … một số thương hiệu khác như Xiaomi và Vivo cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại, mặc dù những thương hiệu này ít có cửa hàng riêng. Sản phẩm của Xiaomi và Vivo thường được bán tại hệ thống cửa hàng điện thoại, điện máy lớn như Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh.

4. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại theo công ty

Thị trường bán lẻ điện thoại di động Việt Nam luôn sôi động, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng lớn. Những chuỗi cửa hàng điện thoại lớn như Di Động Việt, CellphoneS, FPT Shop, MediaMart, Điện máy xanh và Hoàng Hà Mobile,... luôn cần một lượng lớn nhân viên bán hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

4.1. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại Di Động Việt

Di Động Việt hiện đang tuyển dụng nhân viên bán điện thoại tại chuỗi cửa hàng trên khắp các thành phố lớn. Với chiến lược mở rộng hệ thống, công ty luôn tìm kiếm ứng viên có khả năng giao tiếp tốt và hiểu biết về từng dòng điện thoại, đặc biệt là sản phẩm mới ra mắt.

Ngoài lương cứng, nhân viên bán điện thoại tại Di Động Việt có thể được nhận thêm tiền thưởng từ doanh số bán hàng. Tuy nhiên, ứng viên cần có kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt, đồng thời yêu cầu khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao.

Di Động Việt thường xuyên tuyển tuyển dụng nhân viên bán điện thoại

4.2. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại CellphoneS

CellphoneS là một trong những chuỗi bán lẻ điện thoại lớn tại Việt Nam, liên tục tuyển dụng nhân viên bán điện thoại tại chuỗi cửa hàng trên toàn quốc. Công ty đặc biệt chú trọng đến ứng viên có sự hiểu biết về sản phẩm công nghệ và kỹ năng tư vấn bán hàng chuyên nghiệp.

Đội ngũ nhân viên bán điện thoại sẽ tham gia vào công tác giới thiệu và hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, đồng thời phải có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường bán lẻ cạnh tranh.

CellphoneS sở hữu hệ thống gồm 120 cửa hàng bán lẻ

4.3. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại FPT Shop

FPT Shop đang tuyển dụng nhân viên bán điện thoại cho chuỗi cửa hàng tại những thành phố lớn. Công ty tìm kiếm ứng viên có khả năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Tại FPT Shop, nhân viên không chỉ làm nhiệm vụ bán hàng mà còn tham gia vào các hoạt động giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho khách hàng.

Ngoài ra, FPT Shop cũng chú trọng đến việc tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, giúp họ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

FPT Shop là một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại lớn nhất Việt Nam

4.4. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại MediaMart

MediaMart đang mở rộng đội ngũ nhân viên bán điện thoại tại các thành phố lớn, đặc biệt là ở Hà Nội và TP. HCM. Mức thu nhập cho nhân viên bán điện thoại tại MediaMart với nhiều phúc lợi từ doanh số bán hàng. Công ty yêu cầu ứng viên có kiến thức vững vàng về những dòng sản phẩm điện thoại, khả năng tư vấn khách hàng hiệu quả và thái độ làm việc tích cực.

MediaMart chú trọng đến việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện.

Hệ thống MediaMart là một trong những địa chỉ bán điện thoại uy tín

4.5. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại Điện máy xanh

Điện máy xanh, thuộc hệ thống Thế Giới Di Động, là một trong những đơn vị tuyển dụng nhân viên bán điện thoại lớn tại Việt Nam. Với mục tiêu mở rộng chuỗi cửa hàng, Điện máy xanh tuyển dụng những nhân viên có khả năng tư vấn bán hàng tốt, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về các dòng điện thoại phổ biến.

Mức thu nhập tại đây khá hấp dẫn, cộng với thưởng từ doanh số bán hàng. Ứng viên sẽ được đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng chuyên nghiệp.

Điện máy xanh cũng cần tuyển nhân viên bán điện thoại thường xuyên

4.6. Tuyển dụng nhân viên bán điện thoại Hoàng Hà Mobile

Hoàng Hà Mobile là một trong những công ty nổi bật trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại, luôn tìm kiếm nhân viên bán hàng có kiến thức vững về các sản phẩm điện thoại. Công ty sẵn sàng đưa ra mức thu nhập cạnh tranh cho nhân viên bán điện thoại, cộng thêm khoản thưởng doanh số.

Một số yêu cầu đối với ứng viên bao gồm sự am hiểu về thị trường điện thoại, kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Hoàng Hà Mobile cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ nhân viên có thể gắn bó lâu dài với công ty.

Nhân viên bán điện thoại tại Hoàng Hà Mobile được yêu cầu có kiến thức sâu về sản phẩm Apple, SamSung…

Trên đây là những cửa hàng bán điện thoại lớn, để biết thêm thông tin chi tiết hoặc chu cầu tuyển dụng tại nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, ứng viên có thể truy cập vào Website để biết cụ thể hơn.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm bán điện thoại nhiều nhất

Nhân viên bán điện thoại hiện là một trong những vị trí tuyển dụng phổ biến tại những khu vực kinh tế phát triển như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,... Tại những khu vực này, nhiều chuỗi cửa hàng điện thoại lớn liên tục tìm kiếm nhân viên để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao.

5.1. Tuyển dụng việc làm nhân viên bán điện thoại tại Hà Nội

Hà Nội luôn là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại cao nhất. Với mật độ dân số đông đúc và thị trường tiêu dùng phát triển mạnh, những cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là một số chuỗi như Thế Giới Di Động, FPT Shop và Viettel Store,... liên tục tìm kiếm nhân viên bán hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Mức lương cho vị trí nhân viên bán điện thoại tại Hà Nội cũng khá hấp dẫn, tùy theo kinh nghiệm và doanh số đạt được. Cạnh tranh trong tuyển dụng việc làm Hà Nội là điều dễ thấy nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho những ai có năng lực và đam mê bán hàng.

5.2. Tuyển dụng việc làm nhân viên bán điện thoại tại TP. HCM

TP. HCM luôn là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, vì vậy nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại ở đây cũng rất lớn. Những thương hiệu điện thoại nổi tiếng như Samsung, OPPO, Apple, cùng các chuỗi bán lẻ lớn như Thegioididong, Điện Máy Xanh, CellphoneS,... đều có cửa hàng tại nhiều quận, tạo cơ hội cho người tìm việc TPHCM trong lĩnh vực này.

Mức thu nhập của nhân viên bán hàng tại TP. HCM thường cao hơn những tỉnh thành khác, với chế độ đãi ngộ và thưởng doanh số hấp dẫn. Những ai làm việc tại khu vực trung tâm như Quận 1, Quận 3 hoặc Quận 5 thường có mức lương cao hơn nhờ vào sự đông đúc và nhu cầu mua sắm lớn.

5.3. Tuyển dụng việc làm nhân viên bán điện thoại tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp, trong đó có hàng loạt cửa hàng bán điện thoại. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại tại đây chủ yếu đến từ chuỗi bán lẻ điện tử lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch khiến lượng khách hàng tăng đều đặn.

Những nhân viên bán điện thoại làm việc tại Đà Nẵng có thể hưởng mức lương hợp lý, cộng thêm chế độ đãi ngộ khác tùy theo hiệu suất công việc. Đây cũng là một thành phố lý tưởng cho những ai muốn sống và làm việc tại môi trường năng động, dễ tiếp cận các dịch vụ và cơ sở hạ tầng hiện đại.

Thị trường tuyển dụng nhân viên bán điện thoại tại những khu vực lớn rất sôi động

5.4. Tuyển dụng việc làm nhân viên bán điện thoại tại Hải Phòng

Với vị trí là thành phố cảng lớn của miền Bắc, Hải Phòng cũng là một khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán điện thoại khá cao. Chuỗi cửa hàng bán lẻ từ những thương hiệu như Thế Giới Di Động, FPT Shop,... đã mở rộng chi nhánh tại nhiều quận, huyện của thành phố.

Nhân viên bán hàng tại Hải Phòng thường có mức thu nhập cạnh tranh, với cơ hội thăng tiến rõ ràng và thưởng theo doanh số bán hàng. Thị trường bán lẻ điện thoại tại Hải Phòng tuy không bằng Hà Nội hay TP. HCM nhưng vẫn rất ổn định và đang phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội cho những người tìm kiếm công việc ổn định trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, còn rất nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An cũng đang tìm kiếm nhân viên bán điện thoại. Những khu vực này ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu tuyển dụng trong ngành bán lẻ thiết bị di động tăng cao.

6. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên bán điện thoại

Nhân viên bán điện thoại có nhiệm vụ quan trọng trong việc giới thiệu và bán sản phẩm, đảm bảo doanh số và hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, nhân viên bán điện thoại cũng cần hỗ trợ các đồng nghiệp, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và cập nhật thông tin thị trường để cải thiện chất lượng dịch vụ và hình ảnh của cửa hàng.

Chủ động đón tiếp khách hàng: Nhân viên phải đón tiếp khách hàng đến cửa hàng một cách niềm nở, tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Việc tạo ra một không gian thân thiện, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái ngay từ lần gặp đầu tiên là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng ấn tượng tốt đẹp và khuyến khích khách hàng quay lại lần sau.

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ: Cung cấp thông tin về những dòng điện thoại và dịch vụ của cửa hàng, giúp khách hàng hiểu rõ về lợi ích của từng sản phẩm, từ đó đưa ra quyết định mua hàng và cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Lên đơn hàng và thực hiện thanh toán: Hỗ trợ khách hàng trong việc hoàn tất giao dịch, bao gồm lên đơn hàng, thanh toán và tư vấn về chính sách bảo hành. Đồng thời, nhân viên cũng cần giải thích rõ ràng về các chính sách bảo hành và hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục cần thiết.

Giải quyết khiếu nại và thắc mắc: Xử lý yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo sự hài lòng. Mục tiêu là duy trì sự hài lòng của khách hàng và bảo vệ uy tín của cửa hàng, đồng thời tạo ra một môi trường mua sắm thân thiện.

Hoàn thành mục tiêu doanh số: Đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số hàng tháng qua việc thúc đẩy khách hàng quyết định mua sản phẩm. Nhân viên bán điện thoại cần nắm rõ các chiến lược bán hàng hiệu quả và không ngừng nâng cao kỹ năng bán hàng để hoàn thành mục tiêu này.

Giới thiệu và quảng bá sản phẩm: Tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm, giúp khách hàng nhận diện tính năng nổi bật và lợi ích của sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để tăng cường sự hiện diện thương hiệu và thu hút thêm khách hàng mới.

Hỗ trợ đồng nghiệp: Cung cấp kiến thức về sản phẩm và hỗ trợ nhân viên khác trong cửa hàng để nâng cao hiệu quả công việc chung, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Cập nhật thông tin thị trường: Thu thập thông tin về những xu hướng và thay đổi trên thị trường để báo cáo cho quản lý và điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp để kịp thời nắm bắt cơ hội và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả cơ bản về công việc của nhân viên bán điện thoại, có thể có sự điều chỉnh tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng công ty hoặc cửa hàng.

Nhân viên bán điện thoại có nhiệm vụ tư vấn, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng

7. Yêu cầu công việc đối với việc làm bán điện thoại

Công việc bán điện thoại đòi hỏi ứng viên không chỉ có kiến thức về sản phẩm mà còn cần các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng. Một nhân viên bán điện thoại thành công phải có sự kiên trì, nhiệt huyết và khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Cùng với đó, ngoại hình và thái độ thân thiện cũng là yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng và xây dựng niềm tin nơi khách hàng.

Tính thuyết phục cao: Nhân viên cần có khả năng thuyết phục khách hàng tiềm năng mua sản phẩm, chỉ ra lợi ích và giá trị của sản phẩm để khách hàng cảm thấy việc mua hàng là cần thiết và hợp lý.

Thông tin sản phẩm rõ ràng: Nhân viên bán hàng phải cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, chức năng và những điểm đặc trưng khác biệt so với các sản phẩm cùng loại, giúp khách hàng có cái nhìn mới mẻ và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Chăm chỉ, siêng năng: Nhân viên bán hàng điện thoại phải kiên nhẫn tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chăm sóc tốt những khách hàng cũ, không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức bán hàng.

Tính cách hướng ngoại: Công việc đòi hỏi nhân viên phải luôn sẵn sàng tiếp cận và giao tiếp với nhiều khách hàng khác nhau, vượt qua sự nhút nhát và học hỏi từ đồng nghiệp để hoàn thiện kỹ năng bán hàng.

Ngoại hình và giao tiếp: Nhân viên bán hàng điện thoại cần có ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp thông minh, thân thiện và phong cách ăn mặc chỉnh tề. Sự thân thiện và nụ cười niềm nở là yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

Lưu ý: Những yêu cầu trên là những tiêu chí chung mà nhà tuyển dụng nhân viên bán điện thoại. Tuy nhiên, mỗi công ty có thể có những yêu cầu và tiêu chuẩn riêng biệt tùy thuộc vào môi trường làm việc và sản phẩm cụ thể.

Nhà tuyển dụng nhân viên bán điện thoại cần ứng viên có nhiều kỹ năng và phẩm chất để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

Dưới đây là một số công ty tuyển nhân viên bán điện thoại nổi tiếng:

Công ty/cửa hàng Vị trí Địa chỉ Thông tin liên hệ Di Động Việt https://g.co/kgs/mg2gfn3 Trụ sở chính: Số 77 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Nhiều cơ sở khác trên cả nước) Điện thoại: 1800 6018

Website: https://mediamart.vn CellphoneS https://maps.app.goo.gl/cqRmUf5VSL2Wn9vXA Trụ sở chính: Số 350-352 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Nhiều cơ sở khác trên cả nước) Điện thoại: 028 7108 9666

Website: https://cellphones.com.vn FPT Shop https://maps.app.goo.gl/fyrxTMYonaEnRC6EA Trụ sở chính: Số 261 - 263 Khánh Hội, P. 02, Q. 04, TP. Hồ Chí Minh (Nhiều cơ sở khác trên cả nước) Điện thoại: 028 7302 3456

Website: https://fptshop.com.vn MediaMart https://g.co/kgs/g7k595g Trụ sở chính: Số 29F Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Nhiều cơ sở khác trên cả nước) Điện thoại: 1900 6741

Fax: 0243 933 0766

Website: https://mediamart.vn Hoàng Hà Mobile https://g.co/kgs/Vpgy6Sf Trụ sở chính: Số 89 Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Nhiều cơ sở khác trên cả nước) Điện thoại: 1900 2091

Website: https://hoanghamobile.com

Nhân viên bán hàng điện thoại luôn là một trong những vị trí được săn đón tại các cửa hàng, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng bán lẻ điện tử với mức lương từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường smartphone toàn cầu, cùng sự phát triển của thương mại điện tử, nhân viên bán hàng online cũng sẽ có nhiều cơ hội phát triển việc làm.