Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Bán hàng điện thoại

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.
Lưu ý: Thời gian làm việc: Ca xoay (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00).

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 27.
Tốt nghiệp THPT.
Ngoại hình ưa nhìn. (Nam cao 1m67 trở lên. Nữ cao 1m55 trở lên).
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/ online. biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Zalo) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

