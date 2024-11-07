Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Bán hàng điện thoại

1. Mô tả công việc:

- Giới thiệu, tư vấn các giải pháp lắp đặt, đầu tư mới hoặc thay thế hệ thống thiết bị điện thoại, máy tính cho các dự án công trình/tòa nhà/văn phòng/trường học/công viên giải trí/khu nghỉ dưỡng/ bệnh viện/nhà hàng/gyms,...

- Tìm kiếm dự án, thiết lập mối quan hệ với nhà thầu, chủ đầu tư để bán các sản phẩm của Công ty

- Mở rộng và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng

- Quản lý khai thác khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới

- Làm báo giá, đàm phán, trình ký, theo dõi, thực hiện hợp đồng đến khi thu hồi công nợ

- Lập các báo cáo công việc về tình hình thực hiện dự án

- Theo dõi quá trình giao hàng, lắp đặt, và bảo trì, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

- Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, đảm bảo tiến độ dự án, từ tư vấn đến triển khai và hỗ trợ sau bán hàng.

- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu Công ty

Yêu Cầu Công Việc

2. Yêu cầu công việc

- Trình độ Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế hoặc Marketing.

- Có kinh nghiệm bán hàng dự án từ 2 năm trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc

- Kỹ năng đàm phán thương lượng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

- Chịu khó, ham học hỏi

- Năng động và làm việc độc lập, tập thể

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

3. Quyền lợi

- Thu nhập 15-20 triệu tuỳ theo năng lực

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

- Là môi trường thuận lợi để học tập trao dồi các kỹ năng mềm (giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế, làm việc nhóm,...).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về (BHXH, hiếu, hỉ, phép năm ... ) theo Luật lao động hiện hành.

- Chính sách mua hàng nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

