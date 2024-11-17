Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 21 Bành Văn Trân, Phường 6, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
- Tự chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua mạng lưới cá nhân (networking), các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram, v.v.)
- Tư vấn cho khách hàng tiềm năng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty và các chương trình khuyến mãi.
- Đặt lịch hẹn khách hàng lên tham gia trải nghiệm dịch vụ tại câu lạc bộ.
- Ghi nhận và cập nhật thông tin khách hàng, theo dõi tình trạng liên hệ và báo cáo thường xuyên cho quản lý
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales hoặc bán hàng. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.
- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, ứng biến
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.
- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, ứng biến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn. Nhận 10% hoa hồng trên tổng giá trị hợp đồng (GTHĐ) của mỗi giao dịch thành công
- Thu nhập không giới hạn
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Được đào tạo và hỗ trợ đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng telesales
- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Thu nhập không giới hạn
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Được đào tạo và hỗ trợ đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng telesales
- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI