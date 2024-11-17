Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Bành Văn Trân, Phường 6, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

- Tự chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua mạng lưới cá nhân (networking), các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram, v.v.)

- Tư vấn cho khách hàng tiềm năng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty và các chương trình khuyến mãi.

- Đặt lịch hẹn khách hàng lên tham gia trải nghiệm dịch vụ tại câu lạc bộ.

- Ghi nhận và cập nhật thông tin khách hàng, theo dõi tình trạng liên hệ và báo cáo thường xuyên cho quản lý

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales hoặc bán hàng. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.

- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, ứng biến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn. Nhận 10% hoa hồng trên tổng giá trị hợp đồng (GTHĐ) của mỗi giao dịch thành công

- Thời gian làm việc linh hoạt

- Được đào tạo và hỗ trợ đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng telesales

- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT

