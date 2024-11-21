Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Bán hàng điện thoại

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

• Chăm sóc và quản lý KH hiện có của Cty, đảm bảo bán hàng-lên đơn hàng đều đặn.
• Tìm kiếm, chăm sóc, giới thiệu và phát triển mạng lưới khách hàng phân phối, bán sỉ, các KOL-KOC chuyên livestream cần nguồn hàng giá sỉ mặt hàng FMCG (Hóa mỹ phẩm, Bánh kẹo, Thực phẩm, Nguyên liệu pha chế...).
• Lập kế hoạch ngày-tuần-tháng và thực hiện bán hàng cho khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới để đảm bảo mục tiêu doanh số đã đề ra.
• Cập nhật tồn kho hằng ngày và thực hiện chào hàng, gửi báo giá hằng ngày.
• Chốt các đơn hàng trên hệ thống phần mềm, tạo hợp đồng.
• Theo dõi tiến độ đơn hàng di chuyển, ghi nhận và xử lý các phản hồi, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.
• Theo dõi việc thanh toán, thu hồi công nợ_nếu có.
• Thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường để dự báo và phân tích các mặt hàng tiêu dùng, lựa chọn sản phẩm đặt hàng, và đề xuất điều chỉnh giá bán cạnh tranh.
• Tham gia đặt hàng bổ sung tồn và đặt các mã mới theo nhu cầu của Khách hàng; lên lịch hàng về.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn / chuyên môn : Trung cấp
• Có laptop cá nhân
• Trình độ ngoại ngữ / tin học Ngoại ngữ: Sơ cấp
• Tin học: Thành thạo
• Năng lực / kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, telesales
• Kỹ năng lắng nghe
• Kỹ năng tìm kiếm khách hàng
• Kỹ năng bán hàng B2B/phân phối/sỉ
• Các yêu cầu khác (nếu có) Chủ động, ham học hỏi, trung thực
• Ưu tiên Kinh nghiệm Telesales, bán sỉ, sử dụng CRM...

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr đến 12tr + Hoa hồng (thu nhập từ 15 - 30 triệu)
Được đào tạo bài bản khi không có kinh nghiệm
Đóng BHXH, thưởng lễ,tết,lương tháng 13
Team building, year end party hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

