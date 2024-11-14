Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Quản lý nhân viên:

2. Giám sát tình hình bán hàng:

3. Quản lý cửa hàng:

4. Nghiên cứu thị trường, khách hàng:

5. Làm báo cáo doanh số và báo cáo tồn kho về công ty định kì.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Ứng viên nam từ 25 tuổi. Tốt nghiệp CĐ trở lên.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý tại cửa hàng điện thoại điện tử.

- Am hiểu về điện thoại.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14.000.000 đồng - 17.000.000 đồng.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và cá nhân

- Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện.

- Cơ hội tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm.

- Chính sách mua hàng hấp dẫn dành cho nhân viên.

- Tham gia các hoạt động thể thao, du lịch thường niên, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin