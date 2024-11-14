Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại Công ty TNHH Giá Kho Group
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1. Quản lý nhân viên:
2. Giám sát tình hình bán hàng:
3. Quản lý cửa hàng:
4. Nghiên cứu thị trường, khách hàng:
5. Làm báo cáo doanh số và báo cáo tồn kho về công ty định kì.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Ứng viên nam từ 25 tuổi. Tốt nghiệp CĐ trở lên.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý tại cửa hàng điện thoại điện tử.
- Am hiểu về điện thoại.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý tại cửa hàng điện thoại điện tử.
- Am hiểu về điện thoại.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.
Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 14.000.000 đồng - 17.000.000 đồng.
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và cá nhân
- Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện.
- Cơ hội tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm.
- Chính sách mua hàng hấp dẫn dành cho nhân viên.
- Tham gia các hoạt động thể thao, du lịch thường niên, sinh nhật.
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và cá nhân
- Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện.
- Cơ hội tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm.
- Chính sách mua hàng hấp dẫn dành cho nhân viên.
- Tham gia các hoạt động thể thao, du lịch thường niên, sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI