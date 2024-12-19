Tuyển Bán hàng điện thoại KHÁNH VÕ GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Bán hàng điện thoại KHÁNH VÕ GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

KHÁNH VÕ GARDEN
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
KHÁNH VÕ GARDEN

Bán hàng điện thoại

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại KHÁNH VÕ GARDEN

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VĂN PHÒNG 2: 15 Song Hành, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

- TRỤ SỞ CHÍNH: 345 Võ Trần Chí, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương Từ 12 Triệu

  • Tiếp nhận cuộc gọi khách hàng .(CTy chạy quảng cáo, Khách có sẵn nhu cầu tự gọi đến, không cần tìm kiếm)
  • Báo giá, tư vấn giải pháp cho khách hàng qua điện thoại, zalo, facebook.
  • Chăm sóc khách hàng đã mua
  • Làm việc giờ hành chính, không bao giờ phải tăng ca, không đi thị trường

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tuổi 20-40 tuổi (Không phân biệt giới tính, không giới hạn tuổi tác miễn cảm thấy mình năng động, trẻ trung)
  • Tự tin trong giao tiếp. Không ngại hỏi xoáy đáp xoay từ khách hàng
  • Yêu thích đạt được thu nhập cao miễn lương thiện, không ngại khó ngại khổ (sẽ được đào tạo và hướng dẫn)
  • Có Laptop cá nhân.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm : nhân viên kinh doanh, telesale, bđs, bảo hiểm, nhân viên tài chính, nhân viên bán hàng, tư vấn chốt đơn online .... trong mọi lĩnh vực

Tại KHÁNH VÕ GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cơ bản 7-10 tr/tháng ( thỏa thuận theo năng lực) +Hoa hồng trên mỗi đơn chốt (3-6%) => thu nhập thực tế từ 15-20 triệu/ tháng .Thử việc 100% lương.
  • Thưởng cá nhân, thưởng nhóm.
  • Thưởng đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.
  • Đầy đủ chế độ: BHXH, Thưởng Sinh Nhật, Thưởng Lễ lớn, Thưởng Tết tháng 13+14+ thâm niên...
  • Tiện nghi văn phòng: Cà Phê Máy miễn phí mỗi ngày, văn phòng máy lạnh (được trãi chiếu ngủ trưa thoải mái) & nhà ăn, lò vi sóng, tủ lạnh...trái cây ăn thường xuyên, party đều đều...
  • Đồng phục miễn phí, cung cấp sẵn sim số, nạp tiền sẵn gói cước thuê bao ...(Nhân viên không bỏ tiền túi bất cứ chi phí nào)
  • Cơ hội thăng tiến tốt lên TeamLead nhanh chóng, chỉ cần có năng lực.
  • Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái...bao quanh văn phòng có vườn view cực đẹp, rộng 2ha, không gò bó một chỗ...
  • Được đào tạo & nâng cao kỹ năng
  • TỰ CHỌN NƠI LÀM VIỆC: Có văn phòng ở QUẬN 12 & BÌNH TÂN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KHÁNH VÕ GARDEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KHÁNH VÕ GARDEN

KHÁNH VÕ GARDEN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

