Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Bán hàng điện thoại

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Tiếp nhận cuộc chat hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện (các sản phẩm công ty kinh doanh)... qua chat Facebook, Web, Zalo;
- Hướng dẫn khách mua hàng các thủ tục khi đăng ký, trả góp, thanh toán... các mặt hàng tại FPT Shop;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên người có hiểu biết về kinh nghiệm bán hàng online;
- Năng động, nhiệt tình, chấp nhận thử thách;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng;
- Thẳng thắn, trung thực, chịu được áp lực công việc;
- Thành thạo máy tính, Internet, có kinh nghiệm bán hàng online là một lợi thế;
- Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh;
- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể;
- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc;
- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

