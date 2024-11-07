Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại

- Tiếp nhận cuộc chat hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện (các sản phẩm công ty kinh doanh)... qua chat Facebook, Web, Zalo;

- Hướng dẫn khách mua hàng các thủ tục khi đăng ký, trả góp, thanh toán... các mặt hàng tại FPT Shop;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên người có hiểu biết về kinh nghiệm bán hàng online;

- Năng động, nhiệt tình, chấp nhận thử thách;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng;

- Thẳng thắn, trung thực, chịu được áp lực công việc;

- Thành thạo máy tính, Internet, có kinh nghiệm bán hàng online là một lợi thế;

- Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh;

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể;

- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc;

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

