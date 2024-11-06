Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 572 - 574 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Quản lý, giám sát mọi hoạt động trong cửa hàng.

- Phân công công việc và quản lý nhân sự trong cửa hàng.

- Quản lý toàn bộ hàng hóa, hình ảnh và triển khai toàn bộ các chương trình khuyến mại của công ty đển các nhân viên trong cửa hàng.

- Trực tiếp và hỗ trợ nhân viên giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về doanh số và báo cáo trước Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm quản lý cửa hàng

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kiên trì, năng động, trung thực, nhiệt tình.

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000

- Hoa hồng, thưởng thêm theo doanh thu bán hàng của cửa hàng.

- Phụ cấp theo chế độ công ty (Làm thêm, Sinh nhật , Lễ tết....)

- Hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động.

- Được đào tạo về chuyên môn & kỹ năng trước khi làm việc.

- Được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất trên thế giới hiện nay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

