Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty cổ phần cơ khí và kỹ thuật Đông Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần cơ khí và kỹ thuật Đông Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Bán hàng điện thoại

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại Công ty cổ phần cơ khí và kỹ thuật Đông Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Ngành hàng: Thiết bị sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm.
Tiếp nhận cuộc gọi đến, tư vấn và chăm sóc khách hàng (Nguồn data khủng từ website, quảng cáo, khách hàng cũ,...).
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt.
Tự tin, trách nhiệm, đam mê học hỏi, đam mê kinh doanh.
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp đại học chuyên ngành về QTKD, Kinh tế, tài chính ... và các ngành có liên quan.

Tại Công ty cổ phần cơ khí và kỹ thuật Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-12 triệu + thưởng %.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Thưởng team theo tháng, thưởng quý, thưởng năm.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, đào tạo kỹ năng bán hàng...
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước và theo quy chế của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, du lịch, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí và kỹ thuật Đông Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần cơ khí và kỹ thuật Đông Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 124 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

